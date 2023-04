Κόσμος

“Εδώ Τουρκία” από την Ίμβρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, επισκέφθηκαν την Ίμβρο, τις ημέρες του Πάσχα και απο εκεί ξετυλίγουν τις εξελίξεις και στο εκλογικό σκηνικό της Τουρκίας.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίστηκε ανήμερα το Πάσχα από την Ίμβρο.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλλου σχολίασαν την ιστορική επίσκεψη στο νησί του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και την σημασία της για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ακόμη αναφέρθηκαν και ανέλυσαν το εκλογικό μανιφέστο και το όραμα της "Νέας Τουρκίας" του κυβερνώντoς κόμματος, του AKP, καθώς και την μείωση της παράστασης νίκης υπέρ του Προέδρου Έρντογάν, όπως καταγράφεται σε έγκυρες δημοσκοπήσεις.

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Το Πάσχα τους “στοίχισε” 150000 ευρώ!

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (βίντεο)