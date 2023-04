Παράξενα

Μιούρα: Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ετών... 56! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μιούρα, σε ηλικία 56 ετών, συμμετείχε το Σάββατο σε αγώνα της Β΄ Εθνικής του ποροτγαλικού πρωταθλήματος.

Την ώρα που η πλειονότητα των συνομιλήκων του, αρχίζουν τα σκέπτοναι την... σύνταξη, ο Καζουγιόσι Μιούρα, εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο!

Ο Ιάπωνας επιθετικός, ο οποίος βαδίζει αισίως στο 56 (!) έτος της ζωής του, έκανε εχθές (22/4) το ντεμπούτο του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα της Β` κατηγορίας, με τα «χρώματα» της Ολιβεϊρένσε.

Ο Μιούρα, ο οποίος αποκτήθηκε από την πορτογαλική ομάδα ως «δανεικός» από την Γιοκοχάμα, μπήκε στο ματς στο 90ο λεπτό της εκτός έδρας νίκης με 4-1, επί της Ακαντέμικο ντε Βισέου.

Kazuyoshi ‘King Kazu’ Miura baru saja menjalani debut bersama tim kasta kedua Liga Portugal, UD Oliveirense diumurnya yang ke-56 tahun!



Ini merupakan rekor pemain tertua yang bermain di Liga Portugal! ????



Menaklukan Portugal. #JLeague pic.twitter.com/sOCOs3eF6F — Extra Time Indonesia (@idextratime) April 22, 2023

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του πορτογαλικού πρωταθλήματος, ο Μιούρα «είναι ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής, που έπαιξε ποτέ στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, καθώς είναι 56 ετών, ενός μηνός και 24 ημερών».

Ο Ιάπωνας, πρώην διεθνής άσος, ο οποίος διανύει την 38η (!) σεζόν του σε επαγγελματικό επίπεδο, έχει αγωνισθεί σε αρκετούς συλλόγους σε όλον τον κόσμο, όπως η Παλμέϊρας, η Τζένοα, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Βίσελ Κόμπε.\

KING KAZU BACK IN ACTION ??



Kazuyoshi Miura yang berusia 56 tahun baru aja memulai debutnya di divisi kedua Portugal. Sekarang bermain untuk Oliveirense ??



Btw dia memulai karirnya di Santos pada tahun 1986! ?? pic.twitter.com/KEh6CXQIIQ — Box2Box Football Podcast (@Box2BoxBola) April 23, 2023

Η Πορτογαλία, είναι η έκτη χώρα που αγωνίσθηκε ο «King Kazu», όπως είναι το προσωνύμιο του, ο οποίος μετρά 89 συμμετοχές με την εθνική Ιαπωνίας, ενώ έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ασίας πριν από 31 (!) χρόνια (1992) και είναι ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του, με 55 γκολ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Πρίγκιπας Λούις: Νέες φωτογραφίες με αφορμή τα γενέθλια του (εικόνες)

Ολλανδία: Ποτήρι με μπύρα προκάλεσε οριστική διακοπή αγώνα (εικόνες)