Κοινωνία

Τροχαίο - Λεωφόρος Σχιστού: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς που πήγαιναν στο παζάρι

Τρόμος και πολλοί τραυματίες από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου που έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ανθρώπους που πήγαιναν στο παζάρι του Σχιστού.

(εικόνα αρχείου)

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 23 Απριλίου, στη λεωφόρο Σχιστού, στο σημείο που γίνεται η κυριακάτικη αγορά, το γνωστό παζάρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς αλλά και σταθμευμένα οχήματα, τραυματίζοντας 8 άτομα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας.

