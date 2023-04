Αθλητικά

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: γκράφιτι του Ολυμπιονίκη σε λύκειο της Θεσσαλονίκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα συγκινητικό γκράφιτι κοσμεί το σχολείο που αποφοιτησε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης.

Συγκίνηση προκαλεί το γκράφιτι του καλλιτέχνη Μάριου Σιμόπουλου στον τοίχο του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Σταυρούπολης, εκεί απ’ όπου αποφοίτησε το 1997 ο ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Νικολαΐδης.

Ο καλλιτέχνης, ζωγράφισε τον Ολυμπιονίκη Τάε Κβο Ντο με δύο φτερά αγγέλου.

Στο σημείο βρέθηκε η σύζυγος του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Δώρα Τσαμπάζη, μαζί με τα δύο τους παιδιά και σε ανάρτησή της ευχαρίστησε τον καλλιτέχνη για το έργο του.

Η ανάρτηση της κ. Τσαμπάζη:

“Το καλύτερο δώρο για τη γιορτή του Γιώργου μας έκανε ο @simopoulos_marios_art που σήμερα ολοκλήρωσε το γκράφιτι του Αλέξανδρου στο 1ο Γυμνάσιο Λύκειο Σταυρούπολης, στο κτίριο όπου υπήρξε μαθητής ο Αλέξανδρος μέχρι το 1997 όπου και αποφοίτησε.

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου το δήμαρχο Σταυρούπολης κ. Δεμουρτζίδη για την πρωτοβουλία και τον διευθυντή τομέα αθλητισμού κ. Αναστασιάδη για τα διαδικαστικά.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλλιτέχνη @simopoulos_marios_art που δούλεψε αδιάκοπα τέσσερις ημέρες, προκειμένου αύριο οι μαθητές που θα επιστρέψουν στα θρανία να το δουν μπροστά τους…”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνική Λύση - Μυλωνάκης: Ο Βελόπουλος είναι απατεώνας, να γίνει έλεγχος στο κόμμα (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο Διονύσης Σαββόπουλος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ