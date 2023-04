Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΜεΡΑ25: το ψηφοδέλτιο επικρατείας

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, είναι η Σοφία Σακοράφα. Ποια είναι τα υπόλοιπα ονόματα του ψηφοδελτίου.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του "ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη", με επικεφαλής να τίθεται η Σοφία Σακοράφα.

Το Ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΜέΡΑ25 - Συμμαχία για τη Ρήξη

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του «ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη» έχει μπροστάρισσα την συνεπή αγωνίστρια, την πρωταθλήτρια μας Σοφία Σακοράφα.

Ακολουθούν:



Ο κορυφαίος Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θεοχαράκης που το 2015, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, εξαγρίωνε τους τροϊκανούς πιάνοντάς τους απελπιστικά αδιάβαστους.



Η Χριστίνα Μπαλτατζή, Απόδημη 33χρονη Ελληνίδα, Παιδί της Κρίσης, Αρχιτέκτονας και κληρωτό μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25.



Η Θεσσαλονικιά Δέσποινα Χαραλαμπίδου, εμβληματικό στέλεχος της Αριστεράς, τέως Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής και στέλεχος της ΛΑΕ.



Ο απόδημος αρχιτέκτονας Κώστας Στεφανίδης, κάτοικος Αυστραλίας, μέλος του DiEM25 και ενεργό μέλος της ομογένειας και του ΜέΡΑ25 στη Μελβούρνη.

Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Σεραφείμ Σεφεριάδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής αλλά και, πάνω απ’ όλα, αγωνιστής εντός κι εκτός των πανεπιστημίων.

Ο πολεοδόμος Σπύρος Μουρατίδης, κάτοικος Αγγλίας, παιδί κι αυτός της κρίσης, από τα πρώτα μέλη του DiEM25 το 2016, κατεβαίνει ως ο τρίτος απόδημος υποψήφιος μας.

Η Αλεξάνδρα Κορωναίου, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας και τ. Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου, στέλεχος της Αριστεράς, του φεμινισμού και των κινημάτων.



O Στάθης Κουβελάκης, για δεκαετίες καθηγητής στο Kings College του Λονδίνου, κορυφαίος της Μαρξιστικής Πολιτικής Επιστήμης, συνεχιστής της παράδοσης των Αλτουσέρ, και Πουλαντζά, στέλεχος της Ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Γαλλία και την Ελλάδα.



Η μεγάλη ηθοποιός μας Μάνια Παπαδημητρίου, ακτιβίστρια, τέως βουλεύτρια και στέλεχος της ΛΑΕ.



Ο πολιτικός επιστήμονας Αλέξανδρος Μπίστης, ακτιβιστής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Συντονιστής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το καλοκαίρι του 2015 και υποψήφιος επικρατείας του ΜέΡΑ25 το 2019.



H για δύο δεκαετίες Καθηγήτρια Κοινωνικής Ρομποτικής του Πανεπιστημίου UNSW της Αυστραλίας, Μάρι Βελονάκη, παγκοσμίως καταξιωμένη και πρωτοπόρα στην ρομποτική επιστήμη, μέλος του DiEM25 από το 2016, υποψήφια επικρατείας του ΜέΡΑ25 και το 2019.

Η Αλεξάνδρα Κασίμη, εμβληματική αγωνίστρια από τον Μάη του 1968 στη Γαλλία ως σήμερα στην Ελλάδα.



Ο οικονομολόγος, συγγραφέας και τέως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Λάσκος που το 2015, μαζί μας, παραιτήθηκε και έβαλε πλώρη για την κοινή μας αντίσταση στα «αριστερά» Μνημόνια.



Και, τέλος, ο αγαπημένος μας σύντεκνος, ο θρυλικός λυράρης από τα Ανώγεια, ο καρδιακός μας φίλος και σύντροφος, ο Ψαραντώνης που, όπως και το 2019, καταλαμβάνει συμβολικά, αλλά όσο πιο ουσιαστικά γίνεται, την τιμητική θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας μας.

