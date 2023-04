Οικονομία

ΑΑΔΕ - Φορολογικές δηλώσεις: Επιστροφή φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ

Ποιούς φορολογούμενους αφορά η συγκεκριμένη πρόβληψη, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. Πότε θα γίνει η πληρωμή των επιστροφών φόρου.

Για όσες φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν έως και την προσεχή Τετάρτη 26 Απριλίου και το εκκαθαριστικό που θα προκύψει είναι πιστωτικό, τότε η επιστροφή φόρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου, όπως διευκρινίζεται από την ΑΑΔΕ.

Για όσες δηλώσεις υποβληθούν από την Πέμπτη 28 Απριλίου και μετά και τα εκκαθαριστικά είναι πιστωτικά τότε θα προηγείται συμψηφισμός με οφειλές από ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Απριλίου.

Όπως διευκρινίζεται, όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν χρέη σε ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ, περιμένουν επιστροφή από δήλωση φόρου εισοδήματος και δεν θέλουν να συμψηφιστεί αυτή με τον ΕΝΦΙΑ, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι την Τετάρτη 26/4 ή να αναμείνουν την έκδοση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ, να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ και να υποβάλουν στη συνέχεια τη φορολογική τους δήλωση.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τα πιστωτικά σημειώματα που ήδη έχουν λάβει οι φορολογούμενοι, έχουν μπει τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, για τους τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τους 44.217 φορολογούμενους με επιστροφή φόρου, έχουν πληρωθεί 33.998 οι οποίοι έχουν λάβει συνολικά το ποσό των 9,656 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιποι 10.219 φορολογούμενοι θα λάβουν εντός της εβδομάδας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ με το οποίο θα πληροφορούνται ότι το ποσό της επιστροφής φόρου εισοδήματος που δικαιούνται θα συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται περαιτέρω έλεγχος προκειμένου η ΑΑΔΕ να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών.

Τέλος να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 67 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εκπνέει κανονικά στις 30 Ιουνίου 2023, έχουν υποβληθεί 236.856 δηλώσεις.

