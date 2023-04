Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: το πρώτο προεκλογικό σποτ (βίντεο)

"Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά" το κεντρικό σύνθημα του προεκλογικού σποτ της Νέας Δημοκρατίας.

Με τις εκλογές της 21ης Μαΐου να πλησιάζουν και την επίσημη προεκλογική περίοδο να έχει εκκινήσει από το Σάββατο, η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε το πρώτο της προεκλογικό σποτ.

Πρωταγωνιστής, είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που με το ερώτημα «Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά» κάνει έναν μίνι απολογισμό για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία τετραετία αλλά και τους τρεις κεντρικούς στόχους.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Στις 21 Μαΐου ζητώ την εντολή σας για να κάνουμε πράξη τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους: καλύτερους μισθούς για όλους, ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, και τη Δημόσια Δωρεάν Υγεία που μας αξίζει. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε. Γυρίζουμε πίσω ή προχωράμε μπροστά».

