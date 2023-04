Πολιτική

Σουδάν: Απεγκλωβίστηκαν κι άλλοι Έλληνες - Κοινή επιχείρηση της ΕΕ ζητά ο Δένδιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η τμηματική έξοδος απο το Σουδάν των Ελλήνων υπηκόων. Αιχμές Δένδια κατά της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφίχθησαν επιπλέον πέντε Έλληνες από το Σουδάν στο Τζιμπουτί, με πτήση ιταλικού στρατιωτικού αεροσκάφους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτεριικών, το μεσημέρι της Δευτέρας, σε συνέχεια της απομάκρυνσης το πρωί των 10 Ελλήνων υπηκόοων και μελών των οικογένειων τους που έφυγαν απο το Σουδάν, με την βοήθεια της Ιταλίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έχει ευχαριστήσει τον Ιταλό ομόλογό του, Antonio Tajani, για τη βοήθεια που συνεχίζει να παρέχει η χώρα του στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν.

«Η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από τη συγκεκριμένη χώρα συνεχίζονται, πάντοτε σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας», αναφέρει το ΥΠΕΞ





Δένδιας: Χρειάζεται κοινή επιχείρηση της ΕΕ - Σαν Ευρώπη δεν έχουμε πάρει πολύ καλό βαθμό

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, ευχαρίστησε τις «τεράστιες προσπάθειες» που καταβάλλει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας για την εκκένωση Ελλήνων υπηκόων από το Χαρτούν, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη στην κρίση στο Σουδάν «δεν έχει πάρει πολύ καλό βαθμό».

Ολόκληρη η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, έχει ως εξής:

«Στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα ζητήσω αναλυτική συζήτηση για τα θέματα εκκενώσεως των ευρωπαίων υπηκόων από το Χαρτούν, από το Σουδάν. Ήδη υπήρξε σχετική μου συζήτηση χθες με τον Ζοζέπ Μπορέλ και δέχτηκε το αίτημά μου.

Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω τον Ζοζέπ Μπορέλ για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει, όπως και να ευχαριστήσω την υπουργό εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά, την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ και τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι για τη βοήθεια που έδωσαν για την εκκένωση Ελλήνων υπηκόων από το Χαρτούν.

Θα ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να ψηφίζουμε κείμενα όπως η στρατιωτική πυξίδα και μάλιστα με θριαμβευτικούς τόνους και από εκεί και πέρα να μην μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά τις προσπάθειες του Ύπατου Εκπροσώπου να μπορούμε να οργανώσουμε μια πανευρωπαϊκή επιχείρηση εκκένωσης. Η Ευρώπη κρίνεται από τη δυνατότητά της να αντιδράσει στις κρίσεις και σαν Ευρώπη -θέλω να πω- στην κρίση στο Σουδάν δεν έχουμε πάρει πολύ καλό βαθμό»





Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτόνος: την σκότωσα για να τη λυτρώσω

“Οι Προδότες” - Μαρκουλάκης: ευχαριστώ την Μακρυπούλια που δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το παιχνίδι (βίντεο)

Λάρισα: θρίλερ με ανθρώπινα οστά σε αποθήκη