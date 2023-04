Κοινωνία

Ασέλγεια σε 4χρονο: Αγρίνιο: Εφτά χρόνια κάθειρξη στον 28χρονο ποδοσφαιριστή

Ομόφωνη η απόφαση από το 5μελές Στρατοδικείο Ιωαννίνων. Ο ίδιος επιμένει να δηλώνει αθώος

Ποινή κάθειρξης 7 ετών, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση , λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της επικινδυνότητας της πράξης για την προστασία της ανηλικότητας του παιδιού, επέβαλε ομόφωνα το 5μελές Στρατοδικείο Ιωαννίνων τον 28χρονο ποδοσφαιριστή από το Αγρίνιο, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν 7 μήνες κατηγορούμενος για ασέλγεια κατ΄ εξακολούθηση, σε 4χρονο αγοράκι .

Ο 28χρονος σύμφωνα με τη δικογραφία επισκέπτονταν το σπίτι όπου διέμενε το παιδάκι, καθώς η μητέρα του είχε αναλάβει την φύλαξή του. Εκείνη την περίοδο υπηρετούσε την θητεία του γι'αυτό και η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε σε Στρατοδικείο.

Η συμπεριφορά του νηπίου είχε προβληματίσει τους γονείς του,οι οποίοι απευθύνθηκαν σε παιδοψυχολόγους.

Οι ζωγραφιές του 4χρονου, ανέδειξαν το πρόβλημα. Ο 27χρονος συνελήφθη και με εισαγγελική παραγγελία είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του .

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος δεν αποδέχτηκε τις πράξεις του και την πραγματογνωμοσύνη των παιδοψυχολογων, ενώ μίλησε για σκευωρία της οικογένειας του 4χρονου. Ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του και 8 χρόνια ποινή φυλάκισης, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Σήμερα οι συγγενείς του παιδιού, συγκεντρώθηκαν έξω από το Στρατοδικείο ζητώντας δικαιοσύνη, ενώ αποδοκίμασαν έντονα το δράστη.

