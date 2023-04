Life

Ο Μπραντ Πιτ συνεργάζεται με τον Λιούις Χάμιλτον

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα συνεργαστεί με τον πρωταγωνιστή του Χόλυγουντ.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι και σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun» κάποια από αυτά θα γίνουν κατά τη διάρκεια του Βρετανικού Γκραν Πρι.

O ηθοποιός έχει λάβει ειδική άδεια για τα γυρίσματα έχοντας ως σύμβουλο και εκτελεστικό παραγωγό τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον(Lewis Hamilton). Σε σενάριο του Έχρεν Κρούγκερ (Ehren Kruger) θα υποδυθεί έναν πρώην οδηγό της Formula 1 που αποφασίζει να επιστρέψει για να καθοδηγήσει ένα νέο αστέρι.

«Το να βλέπεις τον Μπραντ Πιτ στη πίστα του Βρετανικού Γκραν Πρι το φετινό Ιούλιο θα είναι μια απίστευτη και σουρεαλιστική στιγμή τόσο για τους τηλεθεατές όσο και για τους θαυμαστές του Σϊλβερστοουν», δήλωσε μία πηγή.

Σύμφωνα με το Deadline, τον περασμένο Ιούνιο η Apple Original Films πήρε τα δικαιώματα της ταινίας μετά από μία «σκληρή» διαπραγμάτευση μεταξύ μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο και streaming υπηρεσιών. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζόσεφ Κοζίνκσι (Joseph Kosinski), ενώ η παραγωγή είναι του Τζέρι Μπρουκχάιμερ(Jerry Bruckheimer).

Η ταινία, η οποία ακόμη δεν έχει τίτλο, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον επόμενο χρόνο.

