Σουδάν: Στο Τζιμπουτί το C- 27 που θα παραλάβει τους Έλληνες

Προσγειώθηκε το μεταφορικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο θα παραλάβει τους Έλληνες που έφυγαν από το Σουδάν.

Προσγειώθηκε στο Τζιμπουτί το μεταφορικό αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο απογειώθηκε το απόγευμα από το αεροδρόμιο του Ασουάν στην Αίγυπτο.

Το C-27 θα παραλάβει τους Έλληνες που έχουν μεταφερθεί από το Σουδάν.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων από το Σουδάν συνεχίζεται και το τελευταίο 24ωρο έχουν απομακρυνθεί 23 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους με τη βοήθεια Ιταλίας και Γαλλίας.Νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκε ότι απεγκλωβίστηκαν επιπλέον 10 Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους από το Σουδάν, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Τζιμπουτί, και πάλι με τη βοήθεια της Ιταλίας.Αυτή ήταν η δεύτερη ομάδα Ελλήνων πολιτών που κατάφερε να διαφύγει από το Σουδάν.Η πρώτη ομάδα οκτώ ατόμων, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και οι δύο Έλληνες τραυματίες, έφυγε χθες, Κυριακή με πτήση που μετέφερε Γάλλους πολίτες και προσγειώθηκε στο Τζιμπουτί.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνομιλία σήμερα, Δευτέρα με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι με στόχο «τον περαιτέρω συντονισμό των προσπαθειών παροχής βοήθειας στους Έλληνες στο Σουδάν και για τον απεγκλωβισμό τους από τη χώρα».

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που οργάνωσαν ειδικές επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό των υπηκόων τους από το φλεγόμενο Σουδάν.

