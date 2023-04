Πολιτική

Εκλογές: Αγάτσα - Μωραΐτης - Γλαβίνας για το δίλλημα της κάλπης (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο προεκλογικός αγώνας των κομμάτων ενόψει της κάλπης της 21ης Μαΐου, με τους υποψήφιους βουλευτές να δίνουν καθημερινά την μάχη τους για να πείσουν τους ψηφοφόρους.

Σε συζήτηση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για τα μείζονα θέματα της επικαιρότητας και την προέκταση τους στις εκλογές, συμμετείχαν το πρωί της Τρίτης, οι:

Άρια Αγάτσα , υποψήφια βουλευτής με την ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας

, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αιτωλοακαρνανία και Θανάσης Γλαβίνας, υποψήφιος βουλευτής στην Β’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Η συζήτηση περιστράφηκε τόσο γύρω από τα διλλήματα της κάλπης και τις μετεκλογικές συνεργασίες, όσο και σε θέματα σχετικά με την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

