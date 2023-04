Life

“The 2Night Show”: Δημητροπούλου, Κουρής και Λούδος στην παρέα του Αρναούτογλου (εικόνες)

Ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ, με ενδιαφέροντες καλεσμένους και αποκαλύψεις απο τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ευγενία Δημητροπούλου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, χαμογελαστή και με ανανεωμένο look, μοιράζεται στιγμές από την επαγγελματική της πορεία και μιλάει για τις αλλαγές που έγιναν τον τελευταίο χρόνο στην προσωπική της ζωή. Πώς την «αποκαλούσε» ο Παντελής Βούλγαρης, στην πρώτη τους συνεργασία;

Τι θυμάται από τη συμμετοχή της στην αμερικάνικη ταινία «Two faces of January», όπου πρωταγωνιστούσε ο Βίγκο Μόρτενσεν; Ποιον συνάδελφό της, είχε για χρόνια σε αφίσα πάνω από το κρεβάτι της;

Επίσης, μιλάει για το «όνειρο» που είχαν με τον σύντροφό της να υιοθετήσουν ένα παιδί, για την αναμονή που τους δικαίωσε και για τον ερχομό της Εύας στη ζωή τους.

Τέλος, αναφέρεται στη συμμετοχή της στη σειρά «Γλυκάνισος», αλλά και στη συγκινητική επανένωση αγαπημένων ηθοποιών στο σήριαλ «Μια νύχτα του Αυγούστου».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Νίκος Κουρής.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για το πλούσιο επαγγελματικό του βιογραφικό, κάνει τον δικό του απολογισμό, μοιράζεται τις «ανήσυχες» σκέψεις του και περιγράφει στιγμές από τη συμμετοχή του στη σειρά «IQ 160».

Πώς «καψαλίστηκε» το πρόσωπό του από φωτιά, στη διάρκεια των γυρισμάτων; Γιατί θεωρεί ευτυχία, τη συνεργασία του με τη Σμαράγδα Καρύδη; Γιατί προτιμά την αποτυχία, αντί της συνεχόμενης επιτυχίας;

Μεταξύ άλλων, εξηγεί τους λόγους που η τελευταία του παράσταση δεν πήγε καλά, μιλάει για τη σχέση με τον δεκαπεντάχρονο έφηβο γιο του, αλλά και για την Ικαρία που λατρεύει χωρίς καν να την έχει επισκεφθεί! Ποιο «αόρατο» άγγιγμα, τρομοκράτησε τον αμέριμνο Νίκο στη διάρκεια της κουβέντας;

Του κόπηκε η ανάσα ή τελικά κατάφερε να φυσήξει δυνατά και να κερδίσει τον Γρηγόρη, στο ποδοσφαιρικό «Φου και Φου»;

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Θάνο Λούδο. Ο επιτυχημένος δημοπράτης, και εκτιμητής πολύτιμων αντικειμένων, μιλάει για την καριέρα του στον χώρο των δημοπρασιών, εξηγεί πώς «γεννήθηκε» η αγάπη του για την αναζήτηση πολύτιμων αντικειμένων και μοιράζεται την τηλεοπτική του εμπειρία, ως εκτιμητής στο «Cash or Trash». Πόσο εκτίμησε το πιο ακριβό αντικείμενο στην Ελλάδα;

Έχει «εξαπατηθεί» ποτέ και με ποιο τρόπο πιστοποιείται η γνησιότητα ενός έργου τέχνης; Ποια «έκπληξη» τον περίμενε, όταν απέκτησε μια κατασχεμένη βαλίτσα, μέσω δημοπρασίας; Μεταξύ άλλων, εξηγεί τους κανόνες που τηρούνται στο επάγγελμά του, μιλάει για τη μετεωρολόγο μητέρα του, αλλά και για τη συνεργασία του με την κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα. Τέλος, «εκτιμάει» πως θα τα καταφέρει και αποδέχεται την πρόκληση του Γρηγόρη για δυνατό χτύπημα, αυτή τη φορά όμως, χωρίς το σφυράκι της δημοπρασίας!

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

