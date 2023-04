Κοινωνία

Παναγιώτης - Ραφαήλ: η βόλτα μπρόστα από τον Λευκό Πύργο (βίντεο)

Μήνυμα αισιοδοξίας στέλνει ο μικρούλης Παναγιώτης - Ραφαήλ, που περπατά μπροστά από τον Λευκό Πύργο.

Ο μικρός ήρωας Παναγιώτης-Ραφαήλ, έδωσε τη δική του μάχη και κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, μετά τη γονιδιακή θεραπεία που υποβλήθηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Πλέον, στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης σε όλο τον κόσμο από τη Θεσσαλονίκη που περπατά μπροστά στον Λευκό Πύργο μαζί με τον πατέρα του.

Ο μικρούλης, που πάσχει από νωτιαία μυική ατροφία εύχεται μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο «Χρόνια Πολλά και Χριστός Ανέστη».

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, γράφουν οι γονείς του χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη!! Ευχόμαστε σε όλους σας υγεία και χαρά! Απολαμβάνουμε χαρούμενες στιγμές στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, μπροστά στον Λευκό Πύργο! Κάτι τέτοιες στιγμές μας γεμίζουν με αισιοδοξία και δύναμη! Σας στέλνουμε την αγάπη μας».

