Life

“The 2Night Show”: Η Ευγενία Δημητροπούλου για την υιοθεσία της κόρης της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τη μαγεία της μητρότητας μέσω της υιοθεσίας μίλησε η ηθοποιός Ευγενία Δημητροπούλου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Τρίτης ήταν η Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία μίλησε για την οικογενειακή της ζωή, μετά την υιοθεσία της κόρης της.

Η ηθοποιός μίλησε για την οικογενειακή της ζωή και την υιοθεσία της κόρης της, που άλλαξε τη ζωή της με τον σύζυγό της, Στέλιο Βλατάκη.

«Το παιδί ήταν ένας επιπλέον λόγος για να αλλάξει η οικογενειακή μας κατάσταση άμεσα και γι’ αυτό παντρευτήκαμε. Ένα παιδί όταν έρχεται είναι καταλυτικό σε ένα ζευγάρι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αλλαγή. Είναι όμως και δύσκολα και ζόρικα μερικές μέρες. Στο τέλος της ημέρας όμως είναι μία μεγάλη χαρά», είπε η Ευγενία Δημητροπούλου.

«Νιώθω ότι το έχω εκθέσει και ο λόγος που το έκανα ήταν πολύ συνειδητός», τόνισε και πρόσθεσε: «Ένας από τους λόγους που μίλησα ανοιχτά ήταν ότι έχω μιλήσει με πάρα πολλά ζευγάρια, δεν το περίμενα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω για παρόμοιες υποθέσεις. Χαίρομαι όταν τελεσφορούν και οι δικές τους υποθέσεις. Νιώθω σαν να τα ξέρω αυτά τα παιδιά», είπε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε ότι, στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον έχει υιοθετηθεί 10χρονο αγόρι.

«Ξέρω ότι είσαι λίγο προσεκτική σε αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει με το θέμα της υιοθεσίας. Είναι πολύ ωραίο αυτό, μην το φοβάσαι. Δίνεις το παράδειγμα σε πολύ κόσμο. Επειδή στο στενό οικογενειακό μου περιβάλλον έχουμε υιοθετήσει ένα παιδί 10 ετών και τώρα έχει γίνει 20 χρονών, το έχω ζήσει. Έχω ζήσει αυτή τη μαγεία», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Είναι αλλιώς να υιοθετείς ένα μωρό και αλλιώς ένα 10χρονο παιδί. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη διατριβή. Είναι πολύ διαφορετικές οι ηλικίες», τόνισε στη συνέχεια.

Η Ευγενία Δημητροπούλου είπε ότι, η υιοθεσία ήταν από νωρίς στις κοινές προτεραιότητές τους με τον σύζυγό της.

«Ήταν ένα όνειρο πριν συναντηθούμε (με τον σύζυγό μου) και το οποίο το μοιραστήκαμε πολύ νωρίς! Είπαμε ότι ανεξάρτητα από το αν θα αποκτήσουμε βιολογικά παιδιά, θα θέλαμε πάρα πολύ τουλάχιστον ένα παιδί να καταφέρουμε να το υιοθετήσουμε. Δεν ήμασταν από τα ζευγάρια που είχαν ταλαιπωρηθεί, αλλά αυτό ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα. Είχαμε ξεκινήσει πολύ καιρό πριν γιατί είναι μία διαδικασία που παίρνει χρόνος», είπε η Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία αποκάλυψε ότι η όλη διαδικασία διήρκεσε λιγότερο από 4 χρόνια.

«Μην το φοβάσαι, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Ένα ζευγάρι μπορεί να σε δει και να πει: ορίστε, κι εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Βλέπω τελευταία πάρα πολλά ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά και χαίρομαι. Είναι τόσο υπέροχο αυτό το πράγμα», τόνισε o Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Η Εύα είναι 2,5 ετών τώρα! Έχει απίστευτη ενέργεια. Τρέχω, την κυνηγάω και δεν προλαβαίνω. Της αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με κίνηση, σκαρφάλωμα και τέτοια πράγματα. Όχι να καθίσει σε ένα τραπεζάκι και να παίζει με πλαστελίνη», είπε η ηθοποιός, αποκαλύπτοντας ότι έχει γράψει την ιστορία της κόρης της σε μορφή παραμυθιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργούλης – άρση ασυλίας: Ο εισηγητής ορίστηκε, η συνεδρίαση όχι

Ιεράπετρα: εισαγγελική παρέμβαση για δύο παιδιά

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Τετάρτη