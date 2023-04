Συνταγές

Τηγανιά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια συνταγή για εύκολη και νόστιμη τηγανιά έφτιαξε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου Η τηγανιά είναι έτοιμη σε 20 λεπτά και η σάλτσα που δημιουργείται μέσα στο τηγάνι είναι φανταστική που «απαιτεί» μόνο… ψωμί για «βουτιές».

Υλικά για την τηγανιά

1 kg χοιρινό (λαιμός) κομμένο σε μπουκιές

2 χρωματιστές πιπεριές κομμένες σε λωρίδες

1/4 φλ. τσίπουρο

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. πάπρικα

1 κ.σ. μουστάρδα

1/4 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1 κ.γ. ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Για την εύκολη τηγανιά

Κόβουμε με μαχαίρι τις πιπεριές σε λωρίδες.

Σοτάρουμε πρώτα το κρέας στο ελαιόλαδο για 5 με 6 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα γύρω γύρω.

Προσθέτουμε τις πιπεριές κομμένες σε λωρίδες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3 με 4 λεπτά.

Σβήνουμε με το τσίπουρο.

Πασπαλίζουμε με την πάπρικα και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Αραιώνουμε τη μουστάρδα σε 1 φλ. νερό και περιχύνουμε την τηγανιά.

Μόλις το κρέας πιει όλα τα υγρά του και μείνει με το λάδι του προσθέτουμε το κρασί και τη ρίγανη και σιγοβράζουμε για 6 με 7 λεπτά ακόμη, ώσπου να μείνει η τηγανιά μόνο με το λάδι της.

Τη σερβίρουμε ζεστή.

Μυστικό για την εύκολη τηγανιά Στο τελείωμα μπορείς να προσθέσεις κομμάτια κεφαλοτύρι ώστε να λιώσουν με την ζέστη του τηγανιού.

Αν δεν έχεις μεγάλο τηγάνι, καλύτερα να σοτάρεις το κρέας σε δόσεις ώστε να ροδίσει σωστά χωρίς να πέσει η θερμοκρασία του λαδιού.