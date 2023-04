Υγεία - Περιβάλλον

Ozempic: Προειδοποίηση από τον ΕΟΦ

Λόγω έλλειψης του φαρμάκου στην αγορά, ο ΕΟΦ εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας για τη λάθος χρήση του.

Ανακοίνωση- προειδοποίησε εξέδωσε ο ΕΟΦ μετά την υπερκατανάλωση του φαρμάκου Ozempic, λόγω της οποίας έχει σημειωθεί έλλειψη για τους διαβητικούς.

Μετά από πληθώρα δημοσιευμάτων ότι, το φάρμακο για τους διαβητικούς αδυνατίζει, ο ΕΟΦ εξέδωσε προειδοποίηση.

"Οι καταναλωτές καλούνται να έχουν πολύ μεγάλη επιφύλαξη στο να μπουν στη διαδικασία χρήσης ενός φαρμάκου για έναν τέτοιο λόγο (αδυνάτισμα), όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αναπαράγονται στον τύπο.

Ο ΕΟΦ επίσης ενημερώνει ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αναφορές από ορισμένες αρμόδιες αρχές στην Ε.Ε. για παράνομες online πωλήσεις παραποιημένων (ψευδεπίγραφων) OZEMPIC που έχουν εντοπιστεί στο εξωτερικό. Συνήθως πίσω από αυτές τις πωλήσεις υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις.

Είναι επομένως σαφές ότι η όλη αυτή προβολή αναμένεται να στρέψει ένα μέρος των καταναλωτών στην προμήθεια φαρμάκου από παράνομες πηγές, με μεγάλο κίνδυνο για τη υγεία τους.

Σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία απαγορεύεται κάθε διαφήμιση συνταγογραφούμενου φαρμάκου στο κοινό. Η διαφήμιση είναι επιτρεπτή μόνο με τη μορφή της ιατρικής ενημέρωσης, δηλ προς τους επαγγελματίες υγείας που το συνταγογραφούν, και μόνο από τις υπεύθυνες εταιρείες και με τους αυστηρούς όρους της νομοθεσίας.

Η απαγόρευση αυτή αποτελεί μια ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία του καταναλωτή και του ασθενούς, δεδομένου ότι για την κατηγορία αυτή των φαρμάκων ο θεράπων ιατρός είναι αυτός που αποφασίζει για τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία. Πόσο μάλλον όταν ένα προϊόν προβάλλεται για λόγους που δεν προβλέπονται από τις ουσιώδεις πληροφορίες του φαρμάκου.

Παρακαλείται ο Τύπος να αποσύρει άμεσα κάθε δημοσίευμα του συνταγογραφούμενου αυτού φαρμάκου (ή άλλου επίσης) και καλείται επίσης να ενημερώσει τον ΕΟΦ (protokollo@eof.gr) για την αρχική πηγή της ενημέρωσης.

Παρακαλούνται οι φαρμακοποιοί να διαθέτουν το φάρμακο σύμφωνα με τον τρόπο διάθεσης, δηλ. μόνον κατόπιν ιατρικής συνταγής

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να μην παρασύρονται από δημοσιεύματα και να αποφασίζουν για τη λήψη σκευασμάτων για την απώλεια βάρους, ειδικά εάν δεν έχουν συμβουλευτεί κάποιον ειδικό. Επίσης σε καμία περίπτωση να μην προμηθεύεται φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, επειδή υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την υγεία του».





