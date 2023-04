Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25 να αναλάβουν τις ευθύνες τους αν δεν βγαίνουν οι αριθμοί

Στο ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών αναφέρθηκε στο Φόρουμ των Δελφών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για την ελληνική οικονομία και τον Βαρουφάκη.



«Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανάταξη της οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνίας και ζητάμε ισχυρή λαϊκή εντολή για να σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας από την επομένη των εκλογών», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην εν εξελίξει συνέντευξη του στη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, στο Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασε ότι η ΝΔ «φαίνεται να είναι κόμμα ανάδελφο», «η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη φαίνεται όχι να μη θέλει, αλλά να μην μπορεί να κάνει συνεργασίες με άλλα κόμματα». Είπε ειδικότερα ότι «δεν μπορεί με το όμορο κόμμα της δεξιάς πολυκατοικίας, τον κ. Βελόπουλο, και προσπαθεί να του κλέψει υποψήφιους με αποστασίες». Αν και δεν το απέκλεισε να συνεργαστεί η ΝΔ με την Ελληνική Λύση, είπε ότι η ΝΔ δεν μπορεί να συνεργαστεί με ένα κόμμα «που έχει καταγραφεί ως φιλορωσικό, ακραίο σε πολλές θέσεις». Επίσης είπε ότι δεν μπορεί η ΝΔ να συνεργαστεί «και με το από τα αριστερά της όμορο, το κεντροαριστερό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ., γιατί ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον αρχηγό του».

Απαντώντας και στο ερώτημα τι σημαίνει η αναφορά που έχει κάνει σε «ανοχή» όταν μιλά για συγκρότηση κυβέρνησης, σημείωσε ότι η εναλλακτική προοπτική απέναντι στη ΝΔ είναι «να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας κατά βάση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτο κόμμα, και στο ΚΙΝΑΛ.» και πως αν δεν βγαίνουν οι αριθμοί «και τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα της Αριστεράς, θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη». «Η απλή αναλογική δεν έχει μόνο οφέλη, έχει και ευθύνες», τόνισε. Είπε ειδικότερα πως «και το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, εάν υπολείπονται 5-10 βουλευτές για να έχουμε την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα σχέδιο προοδευτικής προγραμματικής σύγκλισης, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη, αν θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν τον δρόμο στον κ. Μητσοτάκης, με απανωτές εκλογές και περιπέτειες για τη χώρα, να επανέλθει και να συνεχίσει αυτά που έκανε τέσσερα χρόνια».

Ερωτηθείς για πρόσφατη ανάλυση της Standard and Poor's «που βλέπει θετικά την επενδυτική βαθμίδα ωστόσο περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών», και για το αν σε κυβέρνηση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει χώρο το κόμμα του κ. Βαρουφάκη «που έβαλε θέμα νομίσματος», ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι «ο κ. Βαρουφάκης ανοίγει ένα θέμα που δεν απασχολεί την κοινωνία και δεν αφορά την πραγματικότητα αλλά τις δικές του εμμονές». Τόνισε ότι «αυτές οι θέσεις και οι απόψεις για το νόμισμα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ούτε καν συζήτησης. Απόψεις για το νόμισμα δεν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης ούτε στις δύσκολες μέρες του ‘15 κι αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βαρουφάκης».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι το νόμισμα, το πρόβλημα είναι ότι τα ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας δεν φτάνουν για να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού και τα έξοδα των επιχειρήσεων». Σημείωσε πως «σε όλους όσοι ανοίγουν ξανά αυτά τη συζήτηση, απαντάμε με καθαρότητα: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δοκιμαστεί, δεν έρχεται απ' το πουθενά».

Επισήμανε ότι «και η Standard and Poor's και άλλοι οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν τη χώρα δυο βαθμίδες κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίστηκε η πορεία αναβάθμισης κατά δύο βαθμίδες και αργότερα επί κυβέρνησης ΝΔ». Σχολίασε ότι όμως και ο οίκος Fitch στην πρόφαση αιτιολογική έκθεση του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε στις εκλογές και είπε ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα δεν έχουμε καμία αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία». Κατόπιν αυτού σημείωσε: «Ας μη δημιουργούμε λοιπόν μόνοι μας αβεβαιότητες εκεί που δεν υπάρχουν».

Υπογράμμισε ότι «το μεγάλο ζήτημα και ο εθνικός στόχος για τη χώρα δεν είναι κάτι το οποίο πετύχαμε -να μείνουμε στο ευρώ, να βγούμε απ' τα μνημόνια, να ρυθμίσουμε το χρέος- αλλά να επουλώσουμε τις πληγές της 8ετίας των μνημονίων που παραμένουν ακόμα στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας».

