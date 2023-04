Life

Eurovision 2023: Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε τα αποκαλυπτήρια της σκηνής (εικόνες)

Ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα πάτησαν ένα μεγάλο ροζ κουμπί και η σκηνή φωταγωγήθηκε, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, έκανε σήμερα τα αποκαλυπτήρια της σκηνής στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ, που θα φιλοξενήσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Κατόπιν αντίστροφης μέτρησης, το βασιλικό ζεύγος πάτησε ένα μεγάλο ροζ κουμπί και η σκηνή φωταγωγήθηκε, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Ο Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν επίσης την τραγουδίστρια Μέι Μούλερ που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στον φετινό διαγωνισμό. «Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον» τον διαγωνισμό τραγουδιού, είπαν στην 25χρονη, διαβεβαιώνοντάς την πως υποστηρίζουν την προσπάθειά της. Το βασιλικό ζεύγος συμμετείχε επίσης σε γύρισμα της τηλεοπτικής εκπομπής Blue Peter, του μακροβιότερου προγράμματος ψυχαγωγίας για παιδιά στη βρετανική τηλεόραση.

Το Λίβερπουλ, στη βορειοδυτική Αγγλία, θα φιλοξενήσει το τετραήμερο 9-13 Μαΐου τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφού η περυσινή νικήτρια Ουκρανία δεν μπορεί να τον διοργανώσει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής. Η Βρετανία κατετάγη 2η πέρυσι.

Τον Φεβρουάριο, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 3.000 εισιτήρια σε ουκρανούς πρόσφυγες για να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Η μεγάλη γιορτή της Eurovision θα φιλοξενηθεί λίγες ημέρες μετά την επίσημη τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ στο Αβαείο του Ουέστμινστερ (6 Μαΐου) και τη συναυλία που θα ακολουθήσει, ένα 24ωρο αργότερα, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

