Πολιτική

Ελληνική Λύση – Μυλωνάκης: Θα κάνω μήνυση στον Βελόπουλο, είμαι καθαρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, αφού αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του να τον συλλάβουν μετά τη μήνυση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ξεκαθαρίζοντας ότι, «άλλοι θα συλληφθούν στο τέλος» κατηγόρησε «μια μικρή μερίδα μιας πολιτικής μαφίας, με τον αυτοκράτορα ο οποίος στο τελευταίο στάδιο προσπαθεί με εξοντώσει, δεν περνάει».

Και πρόσθεσε πως, «ο Αντώνης Μυλωνάκης είναι καθαρός. Ο Αντώνης Μυλωνάκης είναι έντιμος».

Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή τοποθέτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στον ΑΝΤ1, ότι είχε συναντηθεί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε: «όποιος μπορεί να φέρει μία μικρή απόδειξη ή ένδειξη ότι έχω συναντηθεί με κάποια στελέχη της ΝΔ, να τα φέρει. Όμως δεν υπάρχει γιατί δεν συναντήθηκα».

Και επεσήμανε ότι, «δεν είναι όλοι ίδιοι. Πατριδοκαπηλία η οποία εμφανίζεται πολλές φορές στο χώρο μας τον πατριωτικό, ο οποίος έχει ανάγκη για ηγέτη».

Όσο για το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγες ημέρες εμφανιζόταν να έχει άριστη σχέση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, είπε πως, «ασχέτως τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να εκφράσουμε, έχουμε και την προσωπική μας ζωή».

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του ανέφερε ότι, «το πρώτο στάδιο το δικό μου, παίρνει τέλος. Ότι δηλαδή όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι έχω απόλυτο δίκιο», συμπληρώνοντας ότι, όλο αυτό «έχει κόστος».

Προανήγγειλε «μηνύσεις είναι προς την εφημερίδα Κόντρα, η οποία προσπάθησε να με εξοντώσει. Προφανώς θα κάνω και κατά Βελόπουλου, από αυτόν οργανώθηκαν όλα αυτά».

«Καταστράφηκα πολιτικά και ψυχικά. Ήταν το σχέδιο απόλυτης εξόντωσής μου», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ρεκόρ για τη συμμετοχή των κομμάτων

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Θεσσαλονίκη: Το μήνυμα σε είσοδο πολυκατοικίας που έγινε viral (εικόνες)