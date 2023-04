Πολιτική

Eκλογές: Κρικέτος - Μαμουλάκης - Σπυρόπουλος για Κασιδιάρη και συνεργασίες

Στον "δρόμο για τις κάλπες" οι εκπρόσωποι των κομμάτων τοποθετήθηκαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".



Συνεχίζεται η «μάχη» και ο προεκλογικός αγώνας των κομμάτων καθώς πλησιάζει η ημέρα των εκλογών στις 21η Μαΐου, με τους υποψήφιους βουλευτές να προσπαθούν καθημερινά για να πείσουν τους ψηφοφόρους.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σε συζήτηση για σημνατικά θέματα της επικαιρότητας, συμμετείχαν το πρωί της Πέμπτης, οι:

Σπήλιος Κρικέτος – Υποψήφιος Βουλευτής με την ΝΔ στην Ανατολική Αττική

Χαράλαμπος Μαμουλάκης – Υποψήφιος Βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ηρακλείου

Ανδρέας Σπυρόπουλος – Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Οι εκρπόσωποι των κομμάτων μίλησαν για τις μετεκλογκές συνεργασίες, τον ρόλο που θα παίξουν τα προγράμματα των κομμάτων, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος χθες ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με το κόμμα «Έλληνες».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





