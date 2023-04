Πολιτική

Εκλογές 2023 - Κασιδιάρης: Με το κόμμα “Έλληνες” κατεβαίνει υποψήφιος

Μέσα από τις φυλακές, ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης έστειλε μήνυμα σχετικά με τις προθέσεις του για τις επικείμενες εκλογές. Ποιος εξελέγη πρόεδρος του κόμματος.



Την υποψηφιότητα του με το κόμμα Έλληνες ανακοίνωσε και επισήμως ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσα από τις φυλακές όπου εκτίει την ποινή του για διευθυνση εγκληματικής οργανωσης.

Πρόεδρος του Κόμματος, με το οποίο ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στη Α’ Αθηνων, θα είναι ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ταξίαρχος Δημήτριος Χατζηλιάδης.

Με αυτή τη δήλωση ο Ηλίας Κασιδιάρης βάζει τέλος στα σενάρια σχετικά με την συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του κόμματος ΕΑΝ, του Αναστάσιου Κανελλόπουλου.

Στην ανακοίνωση του ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρει τα εξής:

«Στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα είμαι υποψήφιος στην Α’ Αθηνών με το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» με πρόεδρο τον καθηγητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ταξίαρχο Δημήτριο Χατζηλιάδη.

Πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες στηρίζουν αυτήν την στιγμή αποδεδειγμένα το κόμμα μας. Έχουμε υποχρέωση απέναντί τους να δώσουμε τη μεγάλη πολιτική και νομική μάχη μέχρι το τέλος.

Όποιος επίορκος Κυβερνητικός ή Δικαστικός παράγοντας επιχειρήσει να στερήσει παρανόμως τα πολιτικά δικαιώματα μισού εκατομμυρίου Ελλήνων και να καταργήσει τις ελεύθερες εκλογές, θα διαπράξει το Κακούργημα της εσχάτης προδοσίας που τιμωρείται με ισόβια.

Στις 2 Μαΐου στον Άρειο Πάγο θα αναμετρηθεί το Δίκαιο με το Άδικο, ο Νόμος με την Παρανομία, η Δημοκρατία (που εκπροσωπείται από το Εθνικό Κόμμα Έλληνες) με την τυραννία του πολιτικού συστήματος. Έχω χάσει ήδη 3,5 χρόνια της ζωής μου μέσα σε καθεστωτικές φυλακές, γιατί δεν σταμάτησα ποτέ να μάχομαι υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Δικαστικής μάχης που έρχεται, να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα: πως ο ανένδοτος αγώνας για το Δίκαιο, την Αλήθεια και την Ελλάδα θα συνεχιστεί και θα είναι νικηφόρος».

Χατζηλιάδης: Μας περιμένει κρίσιμος αγώνας για την Πατρίδα και τη Δημοκρατία



Έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου του κόμματος «Έλληνες» αποφασίστηκε η συμμετοχή στις εκλογές και πρόεδρος εξελέγη ο κ. Χατζηλιάδης, ο οποίος σε μια πρώτη δήλωσή του τόνισε:

«Υπηρέτησα ενόρκως την Πατρίδα για δεκαετίες, και σήμερα εισέρχομαι στον πολιτικό στίβο για να συνεχίσω να προσφέρω ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες μου στο Έθνος των Ελλήνων. Μας περιμένει ένας πολύ κρίσιμος αγώνας για την Πατρίδα και τη Δημοκρατία».

Ο Δημήτρης Χατζηλιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα και εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Ταξιάρχου και όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του, που έχει ανέβει στην ιστοσελίδα του κόμματος “Έλληνες”, υπηρέτησε σε πολλές θέσεις και δεκάδες μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες, ενώ έχει και συγγραφικό έργο με μελέτες, διατριβές και δημοσιευμένα άρθρα. Συμμετέχει σε ενώσεις και συλλόγους και έχει λάβει έπαινο το 2020 από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για 123 αιμοδοσίες.

