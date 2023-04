Life

“Ζωή” στο ANT1+ με την Μαρία Καβογιάννη: Το 5ο επεισόδιο για την οικογένεια και την επαφή με τις ρίζες μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα θα δούμε στο 5ο επεισόδιο της σειράς του ANT1+, την Παρασκευή 28 Απριλίου.

Η νέα ΑΝΤ1+ Original σειρά «ΖΩΗ» συνεχίζεται στο ΑΝΤ1+ συγκεντρώνοντας με κάθε νέο επεισόδιο θετικά σχόλια για την ερμηνεία της Μαρίας Καβογιάννη και του κορυφαίου cast που την πλαισιώνει σε κάθε αυτοτελές επεισόδιο. Οι ανθρώπινες ιστορίες κάθε επεισοδίου, σε συνδυασμό με το υποκριτικό ταλέντο των ηρώων που πρωταγωνιστούν, δημιουργούν μια δυνατή, επίκαιρη σειρά που εμπνέει όλους μας.

Το πέμπτο επεισόδιο, που θα είναι διαθέσιμο στο ΑΝΤ1+ από την Παρασκευή 28/04, φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονική και αδιαμφισβήτητη αξία της οικογένειας και της επαφής με τις ρίζες μας.

Επεισόδιο 5 «ΣΑΛΩΜΗ»

Σαλώμη, η Εβραία μάνα που έδωσε κρυφά το παιδί της σε μια οικογένεια Χριστιανών για να το σώσει από τους Γερμανούς. Η Σαλώμη επέζησε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχενβαλντ και επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ελλάδα, όπου έμεινε στη σκιά βλέποντας τον γιο της και αργότερα την εγγονή της, να μεγαλώνουν χωρίς εκείνη. Δεν βρήκε ποτέ τη δύναμη να τους πει την αλήθεια. Μόνο μετά θάνατον. Μόνο τώρα, που η εγγονή της την έχει πιο πολλή ανάγκη από ποτέ. Αυτή είναι η τέταρτη αποστολή της Ζωής. Στην αποστολή αυτή, για πρώτη φορά η Ζωή θα ζητήσει και τη βοήθεια της Γιάννας, ώστε μαζί να βοηθήσουν τη Σαλώμη και τη Νίνα να προχωρήσουν.

Η Νίνα προσπαθεί να ξεκινήσει τη διαδρομή της συνέχειάς της χωρίς να γνωρίζει την αρχή της. Τις ρίζες της. Αλλά χωρίς να γνωρίζουμε τις ρίζες μας, αιωρούμαστε χωρίς θεμέλια να αναπτυχθούμε. Βρισκόμαστε στη μέση της ιστορίας μας χωρίς τα φτερά του μέλλοντος μας. Οι ρίζες είναι το σημαντικότερο όργανο του δέντρου, φροντίζουν να ανθίζει και να στέκεται όρθιο παρά τους ανέμους. Κάπως έτσι συμβαίνει και με την οικογένειά μας. Είναι οι ρίζες μας που φροντίζουν να στεκόμαστε δυνατά στα πόδια μας, να δυναμώνουμε και να εξελισσόμαστε. Είμαστε οι ρίζες μας και οι ιστορίες μας.

Πρωταγωνιστούν : Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Εύα Κέσσελρινγκ

: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Εύα Κέσσελρινγκ Guest Starring : Λήδα Πρωτοψάλτη, Δάφνη Αλεξάντερ, Κίμων Κουρής

: Λήδα Πρωτοψάλτη, Δάφνη Αλεξάντερ, Κίμων Κουρής Co-Stars: Δήμητρα Σύρου, Ηλίας Κατέβας, Αργύρης Γκαγκάνης

Δήμητρα Σύρου, Ηλίας Κατέβας, Αργύρης Γκαγκάνης Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Δωροθέα Πασχαλίδου Σκηνοθεσία : Δωροθέα Πασχαλίδου

: Δωροθέα Πασχαλίδου Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions





Gallery