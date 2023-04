Κοινωνία

Φωτιά στα Μέθανα - Στην “μάχη” και εναέρια μέσα (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για την φωτιά στα Μέθανα. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.



Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης λίγο πριν τις 13:00 για φωτιά που ξέσπασε στα Μέθανα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Μεγάλο Ποτάμι, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικίες, ενώ ο αέρας σπρώχνει τις φλόγες σε αντίθετη κατεύθυνση.

Στο σημείο σπεύδουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με έξι οχήματα, 15 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρο, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθούν και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά σε #δασική έκταση στην περιοχή Μεγάλο Ποτάμι στα Μέθανα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 27, 2023

