Χαλκιδική: Ξενοδόχος κατέγραφε με κρυφές κάμερες ζευγάρια

Ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος είχε εγκαταστήσει «κρυφές» κάμερες στα δωμάτια, καταγράφοντας τις προσωπικές στιγμές των πελατών - παραθεριστών. Πώς αποκαλύφθηκε.

«Κρυφές» κάμερες στα δωμάτια τουριστικού καταλύματος στη Χαλκιδική κατηγορείται ότι είχε εγκαταστήσει ο 34χρονος ιδιοκτήτης του, καταγράφοντας παράνομα τις προσωπικές στιγμές παραθεριστών που διέμεναν σε αυτά.

Αυτό αποκάλυψε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. την οποία προκάλεσε καταγγελία νεαρού ζευγαριού, όταν, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, εντόπισε μία κάμερα σε δωμάτιο όπου είχε διανυκτερεύσει.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος είχε καταγράψει 27 άτομα, στη συντριπτική τους πλειονότητα Έλληνες και αλλοδαποί τουρίστες, εκ των οποίων τα 13 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί. Δεν προέκυψε - πάντως - μέχρι στιγμής να έχει διακινηθεί το υλικό αυτό στο Διαδίκτυο.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, σε επιτόπια έρευνα στους χώρους του τουριστικού καταλύματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι «κρυφές» κάμερες που προσομοίαζαν σε φορτιστές κινητών τηλεφώνων, οκτώ κάρτες μνήμης, ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης εξωτερικών χώρων, μία μονάδα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μία συσκευή τάμπλετ κι ένα κινητό τηλέφωνο.

