Εκλογές 2023 - Κουτσούμπας: Όποια κυβέρνηση και να βγει θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη

Μήνυμα αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ έστειλε από την Μυτιλήνη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τι είπε για μετεκλογικές συνεργασίες, ελληνοτουρκικά και μεταναστευτικό.

Μήνυμα «αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ» έστειλε σήμερα από μια μεγάλη, όπως αναμένονταν εξάλλου, συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη, «από το νησί των ηρωικών αγωνιστικών παραδόσεων και των ακατάλυτων δεσμών με το ΚΚΕ», ο Γραμματέας της Κ.Ε Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην ομιλία του, στην πρώτη συγκέντρωση του ΚΚΕ μετά την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που «έχουν συγκυβερνήσει όλοι με όλους τα προηγούμενα χρόνια, όταν αυτό απαιτήθηκε για να συνεχίσουν να ματώνουν τους πολλούς, για τα κέρδη των λίγων».

Όπως είπε «Μήπως δεν ψήφισαν μαζί τα μνημόνια; Το πρώτο του ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, το τρίτο του ΣΥΡΙΖΑ που το ψήφισαν και οι τρεις μαζί; Μήπως δεν ψήφισαν η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ πάνω από τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ;».

Απαντώντας σε ζητήματα μετεκλογικών συνεργασιών ο κ. Κουτσούμπας ξεκαθάρισε ότι «ξέρουμε, πολύ καλά τι θα βγει, σε όποιο κυβερνητικό σχήμα κι αν καταλήξουν: Μια ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση, χειρότερη από την προηγούμενη, η οποία θα εξαπολύσει μια καινούρια, πιο σφοδρή επίθεση στα δικαιώματα του λαού μας.».

Σημείωσε δε πως «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η χειρότερη μέχρι τότε, η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη μέχρι σήμερα και η κυβέρνηση που θα έρθει μετά τις εκλογές θα είναι ακόμα χειρότερη. Γι' αυτό, τόνισε, χρειάζεται πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ.».

Στην επιμέρους για τα άλλα κόμματα κριτική του ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε πως «Η ΝΔ καλεί τον λαό να την ψηφίσει για να συνεχίσει για μία ακόμα τετραετία το αντιλαϊκό έργο της. Το δικαιούται λέει, «να έχει μια πιο ήρεμη τετραετία», χωρίς πολλαπλές κρίσεις! Λες και θα ξεπεραστεί έτσι η γκαντεμιά τους. Δεν χρειάζεται, νομίζουμε και μεγάλη ανάλυση το γιατί πρέπει να μαυριστεί από τον λαό μια κυβέρνηση στη θητεία της οποίας είχαμε 35.000 νεκρούς από την πανδημία, την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τα καμένα δάση και τις λαϊκές περιουσίες. Η κυβέρνηση που λέει στον λαό που δοκιμάζεται από την ακρίβεια ότι το να θέλει να αγοράσει καλής ποιότητας φαγητό για να φάει με την οικογένειά του το Πάσχα, είναι σαν να θέλει να πάρει Πόρσε...».

Για το ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «λέει, ότι δικαιούται και αυτός «να κυβερνήσει πρώτη φορά με το πρόγραμμά του», χωρίς τρόικα και μνημόνια! Λες και του χρωστάει ο λαός επειδή δεν κατάργησε τα μνημόνια και δεν έδιωξε την τρόικα, όπως υποσχόταν, αλλά έφερε και ένα τρίτο, ακόμα χειρότερο. Για να μην θυμίσουμε και τόσα άλλα: την Μάνδρα, το Μάτι, τόσους νεκρούς επί της θητείας του.

Αλλά ποιον κοροϊδεύουν; Οι δεσμεύσεις τους στο σύστημα, στο μεγάλο κεφάλαιο, στα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα, είναι σήμερα ακόμα μεγαλύτερες από ποτέ. Για δείτε τους συμβολισμούς: Κάποτε ο κ. Τσίπρας ερχόταν εδώ στη Λέσβο προεκλογικά και έλεγε «go back» στη Γερμανίδα καγκελάριο, σκυλεύοντας τους αγώνες που έχει δώσει ο λαός της Λέσβου μαζί με τους κομμουνιστές. Τώρα, μέσα στην προεκλογική περίοδο τι κάνει; Πάει στη Γερμανία και συναντά τον Γερμανό καγκελάριο για να του «εκθέσει» το πρόγραμμά του και «να πάρει την ευχή του»! Πώς αλλάζουν οι καιροί…

Δεν πήγε, βέβαια, να συναντήσει τους χιλιάδες εργαζόμενους που ήταν την ίδια μέρα στους δρόμους απέναντι στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Γερμανίας που τους εξοντώνει. Αυτό, βλέπετε, θα του χάλαγε το αφήγημα ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνουμε δήθεν σαν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπου εκεί οι λαοί ζουν μια χαρά.

Όσο για αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας για τους 5 - 10 βουλευτές που μπορεί να του λείπουν και τα υπόλοιπα είναι η πιο αγοραία έκφραση της πολιτικής, είναι πολιτικό εμπόριο και αν οι προοδευτικοί άνθρωποι είχαν χίλιους λόγους σήμερα να του γυρίσουν την πλάτη, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας επιπλέον λόγος.

Θυμίζουμε στον κ. Τσίπρα πως όταν στο παρελθόν του έλειψαν βουλευτές για να περάσει το τρίτο μνημόνιο τους βρήκε στους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Εκεί μπορεί να τους αναζητήσει και σήμερα. Κι αν θέλει να δει ποιος ανοίγει τον δρόμο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ας κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη, αφού το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι δικές του δυνάμεις κάνουν κομπρεμί με τις δυνάμεις της ΝΔ, και του ΠΑΣΟΚ σε δήμους, σωματεία, αλλά και στη ΓΣΕΕ.».

Για το ΠΑΣΟΚ είπε πως «έχουμε, όμως, κι άλλους που θέλουν να πλασαριστούν ως "πρωτοεμφανιζόμενοι" και ζητάνε μια ευκαιρία από τον λαό. Όπως το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει πως ποτέ δεν έχει κυβερνήσει ο ίδιος σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Το ότι ήταν Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και δεξί χέρι του Βενιζέλου, όταν συγκυβερνούσε με τη ΝΔ και τον Σαμαρά είναι, μάλλον, λεπτομέρεια που την έχει ξεχάσει. Μάλιστα, όπως ακούμε, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει στο μάτι και την έδρα του ΚΚΕ στη Λέσβο.

Κούνια που τους κούναγε… Τι να τον κάνει ο λαός της Λέσβου έναν ακόμα βουλευτή που θα τρέξει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει, για να κάτσει στο σβέρκο μας για να συνεχίσει να μας κάνει τον βίο αβίωτο;».

Τέλος αναφορά έκανε ο κ. Κουτσούμπας και στο ΜΕΡΑ 25. «Τον χορό των δήθεν πρωτοεμφανιζόμενων, είπε, κλείνει ο κύριος Βαρουφάκης μαζί με άλλους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, που κατεβαίνουν στις εκλογές με το σύνθημα «πρώτη φορά ρήξη»… Λες και δεν τους ξέρουμε από την καλή και από την ανάποδη… Παρουσιάζονται μπροστά μας και μας λένε ότι την προηγούμενη φορά τους κορόιδεψε ο Τσίπρας και δεν πρόλαβαν… Μαζί καθόταν το 2015 στα κυβερνητικά έδρανα εμπαίζοντας τον λαό υλοποιώντας μια τυχοδιωκτική πολιτική.

Και τι καλούν τον λαό να κάνει; Να πιστέψει ότι «όλα μπορούν να είναι αλλιώς» μέσα σε αυτό το βάρβαρο σύστημα και μέσα στην ΕΕ, που κουμάντο κάνει μια χούφτα παράσιτα, γιατί αυτοί έχουν, λένε, έτοιμες τεχνοκρατικές λύσεις. Όμως μέσα σ' αυτό το σύστημα μεγαλώνει η φτώχεια του λαού. Και η φτώχεια παραμένει, είτε τη μετράς με ευρώ, είτε την μετράς με τη "ΔΗΜΗΤΡΑ" ή τον "ΑΝΤΡΕΑ" όποιο όνομα κι αν έχει το νόμισμα...».

Ο κ. Κουτσούμπας στην ομιλίας του και υπερασπιζόμενος την ανάγκη της διατήρησης της βουλευτικής έδρας του κόμματος του στη Λέσβο σημείωσε πως «δεν είναι, όμως, μόνο η έδρα του ΚΚΕ στη Λέσβο που έχουν βάλει στο μάτι». Όπως είπε «Πριν λίγες μέρες συναντήθηκαν οι επικεφαλής της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα, στον μοναδικό Δήμο της χώρας που έχει αγωνιστή, κομμουνιστή δήμαρχο, που είναι παράδειγμα και αναγνωρίζεται από τους εργαζόμενους, τους προοδευτικούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Mαζεύτηκαν, λοιπόν, όλοι αυτοί, ήπιαν τα κρασάκια τους, φώναξαν και τα τοπικά ΜΜΕ για να απαθανατίσουν το ενσταντανέ, και τι συζήτησαν ανάμεσα σε άλλα; Πώς θα στηρίξουν όλοι μαζί όποιον περάσει στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών για να απαλλαγούν από τον Πελετίδη, ο οποίος προφανώς έχει χαλάσει την πιάτσα, σε πολλών ειδών μεγάλα συμφέροντα.

Ειλικρινά, δεν περιμέναμε ότι θα δικαιώσουν τόσο γρήγορα το σύνθημά μας που λέει: «Μόνοι τους και όλοι μας»…

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κουτσούμπας αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις στην Καράβα «στον ξεσηκωμό του Λεσβιακού λαού το Φλεβάρη του 2020, που έστειλε τις δυνάμεις καταστολής και τα ΜΑΤ, πίσω από κει που ήρθαν, στραπατσάροντας τον αυταρχισμό της κυβέρνησης» αλλά και στις επιπτώσεις του προσφυγικού - μεταναστευτικού στην τοπική κοινωνία. «Είμαστε περήφανοι είπε, για τη στάση των συντρόφων μας και άλλων αγωνιστών, που απομόνωσαν το ρατσισμό και τις κραυγές μίσους, όταν οι βάρκες των ξεριζωμένων έρχονταν στα παράλια. Ήταν καθοριστική η στάση τους, απέναντι σε όσους πήγαν να στρέψουν τη δικαιολογημένη οργή των νησιωτών, απέναντι σε ξεριζωμένους, και όχι απέναντι στην πολιτική του πολέμου, του ξεριζωμού, της εκμετάλλευσης και της προσφυγιάς».

Όπως είπε, «δεν ξεχνιούνται οι κινητοποιήσεις σε αυτή εδώ την πλατεία για να μη γίνουν τα νησιά μας φυλακές προσφύγων της ΕΕ. Δεν ξεχνιούνται οι κινητοποιήσεις μετά τα πολύνεκρα ναυάγια, για να μη συνηθίσουμε το θάνατο. Δεν ξεχνιέται η συγκινητική κινητοποίηση μέσα στο κρύο, τις λάσπες και τη βροχή στη θέση Βάστρια, που ακύρωσε τις απαγορεύσεις με τη μαζικότητα εργατών της πόλης, νεολαίας και των αγροτών από την Καλλονή, το Μανταμάδο, τα Μιστεγνά, τη Θέρμη και τα άλλα χωριά. Ούτε θα ξεχάσουμε την προσπάθεια δίωξης σε αιρετούς και άλλους αγωνιστές, ανάμεσα τους τα στελέχη του ΚΚΕ, τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου που είναι και υποψήφιός μας αλλά και το γραμματέα της Ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων, γιατί λέει ‘υποκίνησαν τον κόσμο σε στάση''».

Αναφερόμενος στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα ο κ. Κουτσούμπας μίλησε και για «τη στάση που κράτησαν τα υπόλοιπα κόμματα στο ζήτημα του προσφυγικού μέχρι σήμερα. Ποιος άραγε από τη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν κατάπιε τη συνθήκη του Δουβλίνου, τις επιταγές της ΕΕ, που δική της κατεύθυνση είναι η δημιουργία δομών - φυλακών στα νησιά; 'Αλλωστε η απαράδεκτη κοινή δήλωση ΕΕ - Τουρκίας, που φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έλαβε χώρα επί των ημερών του, διατηρείται σε ισχύ από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ το ΠΑΣΟΚ δε βγάζει τσιμουδιά».

Για τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο κ. Κουτσούμπας είπε πως «οι «γκρίζες ζώνες» έχουν μεγεθυνθεί σε «Γαλάζια πατρίδα». Δεν έχουμε μόνον παραβιάσεις, αλλά και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, που επανήλθαν μετά τους σεισμούς. Αμφισβητούνται συνθήκες που καθορίζουν τα σύνορα. Θέλουμε, είπε, κι από εδώ, από το νησί της Λέσβου, από το βορειοανατολικό Αιγαίο, να καταγγείλουμε, για μία ακόμη φορά, ότι η απαράδεκτη αυτή διεκδίκηση, γίνεται με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Έχει στήριξη από ΗΠΑ, ΕΕ, που «βάζουν στο ζύγι» τα οικονομικά - πολιτικά συμφέροντά τους στην Τουρκία. Όλων αυτών, δηλαδή, που η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, πίνουν νερό στο όνομά τους και έχουν το θράσος να τους παρουσιάζουν και ως εγγυητές για τα κυριαρχικά δικαιώματα.».

Συνδέοντας τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε πως «αν πράγματι ήθελαν να λύσουν το προσφυγικό θα έκαναν πράξη τις προτάσεις του ΚΚΕ για επιτροπές εξέτασης ασύλου μέσα στην Τουρκία, με ευθύνη της ΕΕ και της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ. Θα έπαιρναν μέτρα για τον απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, με χαρτιά για τις χώρες προορισμού τους και μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα άμεσα, αντί να χτίζουν δομές - φυλακές. Θα προσλάμβαναν τους εργαζόμενους στο προσφυγικό σε κρατικές δομές, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που είναι στο έλεος της απόλυσης, ενώ η σημαντική πείρα τους σε ένα ευαίσθητο χώρο, θα μπορούσε να αποτελεί στοιχείο αξιοποίησης, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες ελλείψεις και στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα».

