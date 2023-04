Πολιτική

Εκλογές - ΚΚΕ: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Τα 15 ονόματα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας έδωσε στην δημοσιότητα το ΚΚΕ.



Ο Θανάσης Παφίλης είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΚΚΕ, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, δημοσιογράφος και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Ακόμα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ μετέχουν η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ, Μίνα Ξυροτήρη, ο τραγουδιστής Διονύσης Τσακνής αλλά και ο καθηγητής Γιώργος Ρούσης, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου.

Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΚΚΕ:

Παφίλης Θανάσης . Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα. Δημοσιογράφος, εκπρόσωπος Τύπου και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Γρηγοριάδου Άννα. Επιστήμονας Περιβαλλοντικών Μελετών (Βερολίνο, Γερμανία). Ξηροτύρη – Αικατερινάρη Ασημίνα. dr. Πολιτικός μηχανικός, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ, πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης. Στεφανάκης Γιώργος. Πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού – Ταχυμεταφορών, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Τριανταφύλλου Κώστας. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιαννάκος Κώστας. Ανθυποπυραγός ε.α, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος. Κωτσαντής Θοδωρής. Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Μαρούδας Ρίζος. Μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Αγροτικών Μπλόκων, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Γιουσούφ Εμπρού. Γραφίστρια, μέλος του ΔΣ της ΕΝΙΔΥΚ, μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας “Fireart” (μουσουλμανική μειονότητα Θράκης). Ρεντζελάς Παναγιώτης. Επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας University College London (Μπέρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία). Παπαδόπουλος Μάκης. Μηχανολόγος μηχανικός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Αλωπούδης Παναγιώτης. Μέλος του Επιχειρησιακού Συμβουλίου στα νοσοκομεία Rems-Murr-Klinken, μέλος του τοπικού παραρτήματος του συνδικάτου Ver.di (Σόρντορφ, Στουτγάρδη, Γερμανία). Τσακνής Διονύσης. Τραγουδιστής και συνθέτης. Ρούσης Γιώργος. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

