Κολωνός - Οπαδική βία: άγρια επίθεση με τραυματίες

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου ομάδα οπαδών, ξυλοκόπησε με κοντάρια τους οπαδούς της άλλης ομάδας, στέλνοντάς τους στο νοσοκομείο.

Ένα ακόμη επεισόδιο που συνδέεται με οπαδική βία, συνέβη στον Κολωνό, το απόγευμα της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, οπαδοί του Ολυμπιακού που επέβαιναν σε μηχανάκια και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη και κουκούλες, επιτέθηκαν κατά των φίλων της ΑΕΚ με κοντάρια, στην συμβολή της Δράμας και Αγχιάλου, ενώ παράλληλα τους γρονθοκόπησαν.

Τα θύματα ηλικίας 55, 31 και 26 ετών παρέμειναν στο οδόστρωμα και στη συνέχεια ο 55χρονος πατέρας και ο 31 χρονος γιός του, μετά την επίθεση που δέχτηκαν, μεταφέρθηκαν στο γενικό κρατικό της Νίκαιας για εξετάσεις και παροχή πρώτων βοηθειών.

Η ίδια ομάδα οπαδών στις 19:20, σύμφωνα με το lawandorder.gr αφού είχαν διαφύγει μέσω της Αγχιάλου με την Ιωαννίνων, εντόπισαν στην συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως και Λεωφόρο Κηφισού, αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, στους οποίους πέταξαν μια φωτοβολίδα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ή φθορά.

