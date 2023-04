Πολιτική

Εκλογές - Ματίνα Παγώνη για Ψηφοδέλτιο Επικρατείας ΝΔ: τα πράγματα αλλάζουν, αλλά...

Με παρέμβασή της στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η Ματίνα Παγώνη απαντά στο αν θα είναι ή όχι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, οι αποφάσεις είναι του πρωθυπουργού», ξεκαθάρισε η Ματίνα Παγώνη και συμπλήρωσε πως, «ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει αυτούς που θα είναι υποψήφιοι, καλή επιτυχία σε όλους».

Ερωτηθείσα για το τι άλλαξε τις τελευταίες επτά ημέρες και δεν θα είναι τελικά στο ψηφοδέλτιο, απάντησε πως «στη ζωή προχωρούμε πάντα μπροστά, ξέρετε πώς αλλάζουν τα πράγματα».

Και επεσήμανε: «είχα ανάγκη να πάρω εγώ θέσεις, για να πω ποια είμαι; Γιατρός είμαι, μίλησα στις πανδημίες, και μόνο που μου σφίγγουν οι ασθενείς μου το χέρι, είμαι καλά».

Και κατέληξε: «το Επικρατείας δεν είναι αυτό που σου δίνει αξία».





