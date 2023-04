Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας παρουσίασε ο Μητσοτάκης

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και τα πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή του. Οι 15 υποψήφιοι.

Έγινε η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ για τις εκλογές της 21ης Μαΐου παρουσίασε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στα γραφεία του κόμματος. Επικεφαλής είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη και ακολουθούν στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίτοιχα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θοδωρής Σκυλακάκης και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης. Στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ βρίσκονται οκτώ γυναίκες και επτά άνδρες.

Οι υποψήφιοι βουλευτές με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ είναι:



1. Ειρήνη Αγαπηδάκη

2. Θεόδωρος Σκυλακάκης

3. Χρήστος Στυλιανίδης

4. Ιωάννα Λυτρίβη

5. Γιώργος Σταμάτης

6. Νεφέλη Χατζηιωαννίδου

7. Μαρία Πολύζου

8. Γεωργία Βαχαρίδη

9. Νίκος Παπαϊωάννου

10. Νίκος Κορογιαννάκης

11. Μαρία Διοΐλη - Διαμαντοπούλου

12. Άννα Καστάνη

13. Σπύρος Καρανικόλας

14. Πορφυλένια Κανελλοπούλου

15. Αντώνης Σγαρδέλης.

Αναλυτικά:

Επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία ανέφερε «Είναι εξαιρετική τιμή να μετέχω στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Η πολιτική έχει αλλάξει και η ΝΔ αφουγκράζεται αυτές τις αλλαγές. Ο πολίτης θέλει αποτελεσματικό κράτος και αναζητά αυτούς που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Θεωρώ προσωπικό μου χρέος να δώσω κάτι στην πατρίδα. Θα δώσουμε τον αγώνα με τα στελέχη της παράταξης για να μην μείνει κανένας πολίτης πίσω».

Συγχαρητήρια στην #Ειρηνη_Αγαπηδάκη. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο συνεργαζομαστε στενά στην προσπάθεια βελτίωσης των δεικτών δημόσιας Υγειάς κ στην υλοποίηση για πρώτη φορά στην Πατρίδα μας μαζικών προληπτικών εξετάσεων. Εργατική κ αποτελεσματική, φοβερός χαρακτήρας.Εξαιρετική επιλογή pic.twitter.com/DXo8913LgZ — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 28, 2023

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θοδωρής Σκυλακάκης. Η συμμετοχή του συμβολίζει την επιτυχία μιας οικονομικής πολιτικής, είπε ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τον κ. Σκυλακάκη. «Βαθύτατη η τιμή να είμαι στη 2η θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας» είπε απευθυνόμενος στον Κυρ. Μητσοτάκης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, δηλώνοντας πολύ περήφανος γιατί στην τετραετία «υπηρέτησα στην πιο παραγωγική κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών».

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος όπως είπε ο πρωθυπουργός εκπροσωπεί και τον ελληνισμό του εξωτερικού. «Μεγάλη τιμή και ευθύνη» είπε ο κ. Στυλιανίδης συμπληρώνοντας πως «Ο ελληνισμός είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι».

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ιωάννα Λυτρίβη, διευθύνουσα σύμβουλος στον ΕΟΠΠΕΠ «ένας καταξιωμένος επιστήμονας σε θέματα που αφορούν την κατάρτιση και την πιστοποίηση» είπε ο πρωθυπουργός.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο γγ κοινωνικής αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης. «Ένας άνθρωπος που μου άνοιξε τα μάτια και με έφερε σε επαφή με αυτούς που βρίσκονται έξω από τα φώτα της προσοχής της πολιτείας». «Δικαιοσύνη είναι ο κάθε ένας πολίτης να πιστεύει ότι μπορεί να ξεκινάει επί ίσοις όροις μαζί με τους άλλους. Και να υπάρχει ένα κράτος και ένας πρωθυπουργός που να μεριμνά για αυτούς» είπε από την πλευρά του ο κ. Σταμάτης.

Στην επόμενη θέση η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, οικονομολόγος που «ανέδειξε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου, την κοινωνία των πολιτών και της ευαισθησίας που δείχνουμε σε θέμα που αφορούν τις γυναίκες», όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ενώ έχω ενεργή δράση στην κοινωνία των πολιτών, δεν έχω εμπειρία στην πολιτική. Μεγαλώνω δυο παιδιά σε μια χώρα που θέλω να τα δω να ζουν. Θα ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε σήμερα» είπε από την πλευρά της.

Στην έβδομη θέση η Μαρία Πολύζου «μια ακόμα σπουδαία γυναίκα, μια αθλήτρια που μίλησε με θάρρος για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε». Έδωσα πολλούς αγώνες και ότι πέτυχα έγινε γιατί δεν τα παράτησα ποτέ. Είμαι έτοιμη να δώσω τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής μου για να δούμε την Ελλάδα ψηλά, είπε από την πλευρά της.

Στην όγδοη θέση βρίσκεται η Γεωργία Μπαχαρίδη, δικηγόρος. «Σήμερα είμαι εδώ να δηλώσω ότι είμαι ενεργή σε αυτή την προσπάθεια με όσες δυνάμεις έχω. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε πολλές» είπε ευχαριστώντας τον Κυρ. Μητσοτάκη για την επιλογή της.

Στην ένατη θέση είναι ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, «ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει την ακαδημαϊκή του διαδρομή με τις μεγάλες αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στα πανεπιστήμιά μας» όπως είπε ο πρωθυπουργός. «Πάντα κρινόμαστε όχι μόνο για την αποτελεσματικότητά μας, αλλά και την συνέπειά μας σε όσα λέμε. Και εσείς κ. πρωθυπουργέ το έχετε αποδείξει αυτό» είπε στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Παπαϊωάννου, ανακοινώνοντας παράλληλα και την παραίτησή του από τη θέση του πρύτανη, αν και όπως είπε, δεν υπάρχει κώλυμα.

Στη δέκατη θέση είναι ο δικηγόρος Νίκος Κορογιαννάκης από τις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της διασποράς, όπως είπε ο πρωθυπουργός, ενώ στην ενδέκατη ένας ακόμα εκπρόσωπος του ελληνισμού του εξωτερικού, η Μαρία-Διοΐλη Διαμαντοπούλου από το Παρίσι, με ειδίκευση στην εκπαίδευση. Και οι δυο τόνισαν την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. «Είναι δεδομένο ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα και δεσμεύομαι την δεύτερη τετραετία να κάνουμε πράξη το αυτονόητο, να ψηφίζεις δηλαδή από τον τόπο διαμονής σου» είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός.

Στην δωδέκατη και τιμητική θέση, όπως είπε ο πρωθυπουργός, βρίσκεται η Άννα Καστάνη, μια νέα αγρότισσα από τη Μαγνησία. Δεν ήταν παρούσα στην σημερινή εκδήλωση, γιατί έπρεπε, όπως είπε ο πρωθυπουργός να προσέχει τα παιδιά της Η συμμετοχή συμβολίζει το μεγάλο προσωπικό μου ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθεί ο Σπύρος Καρανικόλας, που, όπως είπε ο πρωθυπουργός, «μπορεί να προέρχεται από άλλο πολιτικό χώρο και η συμμετοχή του αποδεικνύει ότι μπορεί να μην είμαστε το ίδιο χρώμα, αλλά μετέχουμε στον κοινό αγώνα». «Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για την πατρίδα. Με τιμά η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας» είπε από την πλευρά του ο κ. Καρανικόλας. «Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά τον λαϊκισμό και τους πειραματισμούς κάποιων. Ευτυχώς έχουμε αλλάξει σελίδα» συμπλήρωσε.

Στην επόμενη θέση βρίσκεται η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, η «πιο νεαρή συμμετοχή του ψηφοδελτίου μας, μια εκπρόσωπος της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ και δικηγόρος» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μεγάλη η τιμή να βρίσκομαι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Προέρχομαι από μια γενιά που βίωσε πολλές κρίσεις. Εσείς σε αυτή τη γενιά σταθήκατε δίπλα. Εγώ δηλώνω παρούσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε» είπε η κ. Κανελλοπούλου.

Τέλος, στην δέκατη πέμπτη θέση «η οποία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ήθελα με την επιλογή μου να τιμήσω έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Που υπηρέτησε όλους τους αρχηγούς της ΝΔ και με συνδέει μια βαθιά προσωπική φιλία. Στενότατος συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ένας άνθρωπος που αγαπάει βαθιά τη ΝΔ» είπε ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τον Αντώνη Σγαρδέλη με τον οποίο κλείνει το ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΝΔ.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε πέρα από την πολιτική και την κοινωνική του απομόνωση. Μετά από μία τετραετία διαψεύσεων και εξαπατήσεων ο κ. Μητσοτάκης εξάντλησε τις εκλόγιμες θέσεις σε κολλητούς, υπουργούς και γενικούς γραμματείς. Καμία ενσυναίσθηση για τα αδιέξοδα του κόσμου, παντελής ένδεια γείωσης με την κοινωνία, πλήρης απομόνωση ενός απερχόμενου Πρωθυπουργού».

