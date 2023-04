Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Καμία συνεργασία με το MέΡΑ25

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε από τους πολίτες για την Κυριακή των εκλογών. Γιατί καταφέρθηκε και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά απο συνάντηση τους στον διάδρομο της Βουλής.

«Για ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών φαίνεται αδύνατο να έχουμε ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος. Φαίνεται αδύνατο να έχουμε ένα κράτος χωρίς ρουσφέτι, να έχουμε αξιοκρατία και καλύτερη Παιδεία. Δώστε μου τη δύναμη για να κάνω το αδύνατο, δυνατό», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το πρωί στο MEGA. Προσδιόρισε έτσι τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Στις 21 Μαΐου, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, να πάρουμε μια απόφαση αλλαγής. Έχω μια άλλη πολιτική νοοτροπία. Μιλώ συγκεκριμένα, δεν τάζω. Δεν μου αρέσει αυτή η παροχολογία. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε τους φόρους του ελληνικού λαού για το ρουσφέτι, για να κάνουν κάποιοι πολιτικές προίκες» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Μίλησε αναλυτικά για τις προγραμματικές προτεραιότητες, με πρώτη δέσμευση, την αξιοκρατία. «Όλες οι διοικήσεις των νοσοκομείων και των οργανισμών -αυτούς που στελέχωναν τα "γαλάζια" παιδιά, όπως για παράδειγμα στον ΟΣΕ- θα επιλεγούν με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς. Τα πρόσωπα αυτά θα έχουν πενταετή θητεία, προκειμένου να μην μπορεί κανένα κόμμα να τους εκβιάσει με τους εκλογικούς κύκλους», ανέφερε

Ως δεύτερο θέμα, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε τη Διαφάνεια, όπου υποστήριξε: «Όλα από τη Διαύγεια. Τέρμα το ράλι των απευθείας αναθέσεων». Κορυφαίο ζήτημα ανέδειξε τις αλλαγές στη Παιδεία προτείνοντας να υπάρχει εθνικό απολυτήριο στα πρότυπα και άλλων χωρών, για να σταματήσει το ράλι και το κόστος των φροντιστηρίων. «Τελειώνεις το λύκειο, παίρνεις εθνικό απολυτήριο και επιλέγεις τη σχολή σου, δίνοντας εξετάσεις εκεί. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε την Ειδική Αγωγή. Για μένα, πρέπει οι δαπάνες για την Παιδεία να εναρμονιστούν με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε χρέος να τελειώνει το παιδί τη Γ' Γυμνασίου και να έχει πιστοποίηση γλώσσας και γνώσεις Η/Υ. Να διαμορφώσουμε ένα άλλο πλαίσιο που να ρίξει το κόστος του να μεγαλώνεις ένα παιδί. Για μένα είναι δέσμευση: κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών. Είναι προτεραιότητά μου το δημογραφικό της χώρας», πρόσθεσε.

Επέκρινε τον Κυρ. Μητσοτάκη για τις φορολογικές εξαγγελίες της επόμενης τετραετίας. «Υπάρχει Έλληνας πολίτης ο οποίος πιστεύει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές συνεχώς και θα αυξήσει κατά 25% τους μισθούς τα επόμενα τέσσερα χρόνια;» διερωτήθηκε, για να προσθέσει: «Πραγματικά θεωρώ ότι εδώ έχουμε έναν λαϊκισμό με γραβάτα, σε σχέση με τον λαϊκισμό χωρίς γραβάτα, που ζήσαμε το 2015. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που είπε προχθές», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ειδικότερα για το πώς θα προσδιορίζονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Δεν θα πουν τα κόμματα, θα πουν οι κοινωνικοί εταίροι, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς σεβασμού των δικαιωμάτων του εργαζομένου. Συλλογικές συμβάσεις, διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον».

Ανοίγοντας το θέμα της ενίσχυσης του ΕΣΥ, επισήμανε τη συνειδητή απαξίωση του εκ μέρους της κυβέρνησης: «Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί με την Υγεία τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν ασχολήθηκε τα προηγούμενα τέσσερα και επέλεξε αντί να δώσει στην υγεία το 8%-10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως κάνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να δίνει επί της ουσίας μόλις 2%; Το υπόλοιπο 2% είναι για την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων. Γιατί δεν έβαλε μόνιμο προσωπικό; Γιατί δεν αύξησε τους μισθούς των υγειονομικών; Γιατί δεν ενέταξε στα βαρέα και ανθυγιεινά τους υγειονομικούς; Προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα φτιάξουμε ένα νέο ΕΣΥ, όπως το οραματίστηκαν ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Παρασκευάς Αυγερινός και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Για μένα το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Το πιστεύω, το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ κι έχουμε χρέος να το αναγεννήσουμε».

Ερωτηθείς για την ακρίβεια και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέμεινε για «μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να μπορεί να ελέγξει την αγορά όπου παρατηρείται τεράστια αισχροκέρδεια. Έχουμε επιπλέον μιλήσει για δίκαιη, ενεργειακή μετάβαση, που θα δώσει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να βάλουν φωτοβολταϊκά στις στέγες, ώστε να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και να μην έχουν υψηλά τιμολόγια».

Σχετικά με την εκλογική διακύβευση, σημείωσε: «Ζητώ ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα δείχνει ότι συγκριτικά το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει πολύ περισσότερο από ό,τι οι αντίπαλοί μας. Δεύτερο ζήτημα είναι οι συγκλίσεις και το αν υπάρχει το περιθώριο συγκλίσεων. Μπορεί να σου πουν: "Δεν συμφωνούμε σε αυτά που λέτε". Και τρίτον, πρόσωπα κοινής αποδοχής και για τη θέση του πρωθυπουργού. Δεν θα πω εγώ ποιος θα είναι, ούτε είναι “σπαζοκεφαλιά” όπως είπατε. Όλες οι κυβερνήσεις συνεργασίας συζητούν και για τα πρόσωπα, για να είναι κοινής αποδοχής. Δεν μπορούμε να βάλουμε υπουργό Εξωτερικών κάποιον ο οποίος δεν θέλει να υπηρετήσει μία πατριωτική πολιτική συνέπειας, κάποιον ο οποίος θέλει τις Πρέσπες του Αιγαίου. Δεν μπορούμε να έχουμε υπουργό Οικονομικών κάποιον λαϊκιστή και δεν σέβεται τους φόρους του ελληνικού λαού. Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης έχουν την αγωνία του προσωπικού τους κεφαλαίου. Δεν είναι δύο πρόσωπα ουδέτερα».

«Το είπαμε ξεκάθαρα: Δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε κυβέρνηση με πρόσωπα τα οποία έπαιξαν με τη χώρα στο δρόμο της δραχμής, βάζοντάς τη σε ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ρίσκο» ξεκαθάρισε για τη συνεργασία με το ΜέΡΑ25.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τον ισχυρισμό του κ. Μητσοτάκη πως αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του λέγοντας πως «ουδέποτε ζήτησε να συναντηθούμε για κάποιο σοβαρό εθνικό ή κοινωνικό θέμα βάσει πρωτοκόλλου. Το ότι με είδε στους διαδρόμους της Βουλής ενώπιον 40 δημοσιογράφων και μου λέει με αμέριστη αλαζονεία "κάποια στιγμή, να τα πούμε", δείχνει ποιος είναι ο κ. Μητσοτάκης. Και το λέω πρώτη φορά αυτό. Δείχνει το χαρακτήρα και την κουλτούρα του. Ένας πρωθυπουργός, αν θέλει να δει έναν πολιτικό αρχηγό, τον καλεί βάσει πρωτοκόλλου».

Σχετικά με τη διενέργεια debate, ξεκαθάρισε: «Για μένα, πρέπει να γίνει debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Διότι, εάν θες να γίνεις κυβέρνηση, πρέπει να πεις στον ελληνικό λαό συγκεκριμένα πράγματα. Μιλώ με τη γλώσσα της αλήθειας, να με εμπιστευτούν. Έχω μία νοοτροπία και μία πολιτική διαδρομή που αποδεικνύει ότι δεν είμαι ούτε φορέας του πελατειακού κράτους, ούτε του λαϊκισμού και θέλω να οικοδομήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη».

Νέα καμπάνια του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα αλλαγής

Εν των μεταξύ, η νέα καμπάνια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με κεντρικό σύνθημα «Στις 21 Μαΐου κάνουμε μαζί την Αλλαγή δυνατή», προβάλλεται ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κινήματος.

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απευθύνει το προσωπικό του κάλεσμα στους πολίτες ενόψει των εκλογών.

Η έναρξη του βίντεο της καμπάνιας αξιοποιεί επικοινωνιακά το γνώριμο σε όλους σλόγκαν «Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση», που παγίως προβάλλεται πριν τα διαφημιστικά σποτ των κομμάτων, για να επισημάνει ότι αυτή δεν θα είναι μια ακόμη αναμενόμενη πολιτική διαφήμιση:

«Αυτή δεν είναι πολιτική διαφήμιση. Άλλωστε είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις μια τέτοια. Μπορείς να δείξεις εικόνες ανάπτυξης, που μόνο στη διαφήμιση θα τις δουν οι πολίτες.

Ή να δίνεις μαγικές λύσεις, με έναν νόμο και ένα άρθρο.

Ή να μιλάς για καταπληκτική ποιότητα ζωής, που καμία σχέση δεν έχει με την καθημερινότητά μας.

Αυτή δεν θέλαμε να είναι μια ακόμη πολιτική διαφήμιση.

Γιατί η Ελλάδα δεν χρειάζεται μια από τα ίδια.

Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο. Ένα σχέδιο για ένα κράτος, που λειτουργεί με αξιοπιστία, διαφάνεια και αξιοκρατία. Με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία. Ένα σχέδιο για δίκαιη ανάπτυξη, που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Αυτό το σχέδιο είναι το δικό μας πρόγραμμα.

Στις 21 Μαΐου έχεις τη δύναμη να κάνουμε μαζί την Αλλαγή δυνατή!»









Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: “είναι τελείως στημένη η καταγγελία για βιασμό” (βίντεο)

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Εκλογές - ΝΔ: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας παρουσίασε ο Μητσοτάκης