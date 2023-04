Υγεία - Περιβάλλον

Λάζαρος Λασκαρίδης: σε κρίσιμη κατάσταση ο αντιδήμαρχος μετά την πτώση από μπαλκόνι

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον αντιδήμαρχο Καλλιθέας και δημοσιογράφο, Λάζαρο Λασκαρίδη, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι όταν υποχώρησε το κάγκελο στο οποίο στηρίχθηκε.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος και αντιδήμαρχος πολιτισμού Καλλιθέας, Λάζαρος Λασκαρίδης, μετά από τπώση του από μπαλκόνι της βιβλιοθήκης του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν ο κ. Λασκαρίδης βρισκόταν σε εκδήλωση εγκαινίων βιβλιοθήκης προς τιμήν του αείμνηστου δημάρχου Θέοδωρου Ψαλιδόπουλου στην οδό Ανδρομάχης, όταν κάποια στιγμή ακούμπησε το κάγκελο μπαλκονιού, το οποίο υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί βαριά.

Ο 55χρονος, που τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου "Γεννηματάς", αφού υπεβλήθη σε χειρουργείο λόγω αιματώματος που είχε στο κεφάλι, με τους γιατρούς να είναι πλέον συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Το δελτίο Τύπου για τον τραυματισμό του Λάζαρου Λασκαρίδη από το νοσοκομείο:

"Άνδρας , ημεδαπός , Αντιδήμαρχος Καλλιθέας (Λ.Λ) ,διακομίσθηκε στα Επείγοντα του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς» στις 27/4/2023 και ώρα 18.24 ως πολυτραυματίας, σε κωματώδη κατάσταση με θλάσεις στον εγκέφαλο και κατάγματα αυχενικής και θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης καθώς και κατάγματα πλευρών .

Διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι –μετά από αξονική τομογραφία εγκεφάλου και θώρακα - από την Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου.

Μεταφέρθηκε στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Νευροχειρουργικής Κλινικής όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κλινική κατάσταση και τις επόμενες ώρες θα μεταφερθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»".





Πηγή εικόνων: kallitheaonline.gr

