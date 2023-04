Life

“Είμαστε μαζί” με εκλεκτή παρέα το Σάββατο στον ΑΝΤ1

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg μας κρατούν συντροφιά αυτό το Σαββατο. Ποια θέματα θα συζητήσουν.



Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, συζητήσεις και προβληματισμούς, ψηφοφορίες και ενεργή συμμετοχή κοινού και τηλεθεατών σε θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 29 Απριλίου, με την παρέα του «Είμαστε Μαζί» συζητάμε με ειδικούς το κοινωνικό θέμα για τις αιματηρές συμπλοκές στις γειτονιές των πόλεων που είναι πλέον μάστιγα της εποχής.

Ακόμα, ο Παναγιώτης Φασούλας σε μία αποκλειστική συνέντευξη όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί!

Καλεσμένος στο στούντιο ο Κωνσταντίνος Δέδες, από την καθημερινή εκπομπή ευζωίας του ΑΝΤ1 «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» με τη Σοφία Αλιμπέρτη, ο οποίος μάς αποκαλύπτει το γεγονός που του άλλαξε τη ζωή.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»! Ζωντανά, παρέα, με άποψη!

Εκτάκτως αυτή την Κυριακή 30 Απρίλιου η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της μετάδοσης του 4ου Grand Prix της Formula 1.

