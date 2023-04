Αθλητικά

Formula 1 - GP Αζερμπαϊτζάν: Ο Λεκλέρκ στην pole position (βίντεο)

Ο οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά στην πίστα του Μπακού. Ποιοι συμπληρώνουν την δεκάδα.



Ο Σαρλ Λεκλέρκ θα εκκινήσει για τρίτη σερί χρονιά από την πρώτη θέση στο κυριακάτικο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν στην πίστα του Μπακού και χάρισε στη Ferrari την πρώτη εφετινή "pole position", ενώ θα έχει πλάι του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον δις παγκόσμιο πρωταθλητή, b

Πίσω τους θα βρίσκονται ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull και ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με την έτερη Ferrari. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, κατετάγη πέμπτος, ενώ ο «ομόσταυλός» του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, περιορίστηκε στην ενδέκατη θέση.





Λανς Στρολ και Όσκαρ Πιάστρι σημείωσαν τον ίδιο χρόνο, ωστόσο ο Καναδός κατετάγη ένατος, αφήνοντας δέκατο τον Αυστραλό, επειδή «έγραψε» πρώτος την επίδοσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών διεκόπη δύο φορές. Η πρώτη ήταν περίπου δέκα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του Q1, καθώς η AlphaTauri του Νικ Ντε Φρις χτύπησε στις μπαριέρες στη στροφή 3. Στη συνέχεια, και ενώ απέμεναν 7:32 για το τέλος, βγήκαν ξανά οι κόκκινες σημαίες, καθώς ο Πιέρ Γκασλί κατέστρεψε το πίσω μέρος της Alpine του στις μπαριέρες της στροφής 3.

Πλέον οδηγοί και ομάδες προετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα σπριντ. Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις πρόσφατες αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο format του σπριντ για το 2023, το σαββατιάτικο σπριντ γίνεται πλέον ένα αυτόνομο χαρακτηριστικό στα τριήμερα των γκραν πρι που περιλαμβάνουν έναν τέτοιο αγώνα, με το αποτέλεσμά του να μην έχει κάποιο αντίκτυπο στη σειρά εκκίνησης για το ίδιο το γκραν πρι. Πριν από τον αυριανό αγώνα σπριντ, ο οποίος στο Μπακού θα έχει διάρκεια 17 γύρους, θα διεξαχθεί μια πρόσθετη περίοδος δοκιμών που θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης του σπριντ και η οποία ονομάζεται "Sprint Shootout".

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν έχει ως εξής:

Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:40.203 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:40.391 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:40.495 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:41.016 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:41.177 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:41.253 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:41.281 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 1:41.581 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 1:41.611 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:41.611