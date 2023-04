Πολιτική

Τσούνης στον ΑΝΤ1: Η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος των ΗΠΑ (βίντεο)

Η Ελλάδα είναι απαραίτητος σύμμαχος των ΗΠΑ και σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζει μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Αμερικανός Πρέσβης.

Του Αντώνη Σεφερλή

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία του, για ουσιαστική προσέγγιση μετά τις εκλογές των δύο χωρών.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην γεωπολιτικές εξελίξεις των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου καθώς κ τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, επεσημαίνει ο αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης στον ΑΝΤ1.

"Είναι πολύ σημαντική σχέση. Όταν περιγράφω την Ελλάδα ως τον απαραίτητο σύμμαχο των ΗΠΑ στη περιοχή, είναι αλήθεια. Η Ελλάδα περιβάλλεται από τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, την βόρεια Αφρική, τη μέση Ανατολή. Όταν προκύπτουν ζητήματα που εμείς χρειαζόμαστε χώρα συνεργάτη που δρα βάσει αρχών και είναι αξιόπιστος, τότε φυσικά σκεφτόμαστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα βοηθά να λύσουμε προβλήματα. - Η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος και αναδύεται ως ο ενεργειακός προμηθευτής στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν ξέρω πως η Βουλγαρία θα τα κατάφερνε τον χειμώνα αν η Ελλάδα δεν τους βοηθούσε. Αυτό σχετίζεται και με το φιλότιμο των Ελλήνων, που σε αντίθεση με τους Ρώσους που χρησιμοποίησαν την ενέργεια με εκβιαστικό γεωστρατηγικό τρόπο, οι Έλληνες κοιτούν για φιλία", τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο Τζορτζ Τσούνης, ανέφερε: "πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα δουλέψουν για μια καλύτερη σχέση. Θα επωφελήσει πιστεύω και τις δυο χώρες. Πιστεύει υπάρχουν πολύ έμπειροι και ικανοί διπλωμάτες και στις δυο πλευρές του Αιγαίου που θα κάνουν την αναγκαία δουλειά έτσι ώστε να διασφαλιστεί η Ειρήνη και σταθερότητα στη περιοχή."

Ο Αμερικανός Πρέσβης, τόνισε ακόμη: "Αυτή θα είναι η χώρα στη περιοχή που θα κατέχει τα F-35. Αυτό δε στρέφεται έναντι κανενός, σχετίζεται με την διακλαδικότητα του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα συμμετέχει και στην αναβάθμιση των F-16 και είμαστε στη φάση έγκρισης της πώλησης των F-35 στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμα του βάθους και εύρους της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος".

