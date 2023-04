Πολιτική

Εκλογές 2023: Συμφωνία για ένα ντιμπέιτ μεταξύ πολιτικών αρχηγών

Αυτό που μένει είναι να κλειδώσει η ημερομηνία διεξαγωγής.

Στην διεξαγωγή ενός debate με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών κατέληξε η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συνεδριάζει από το πρωί του Σαββάτου υπό την προεδρία της Υπουργού Εσωτερικών, Καλλιόπης Σπανού.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, θα συμμετάσχουν δημοσιογράφοι από έξι κανάλια και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Όσον αφορά τον παρουσιαστή θα είναι δημοσιογράφος - μέλος της ΕΣΗΕΑ κοινής αποδοχής. Το πρόσωπο ενδεχομένως να είναι ο Γιώργος Κουβαράς.

Η διάρκεια του debate θα είναι τρίωρη και αναμένεται να συμφωνηθεί η ημερομηνία. Οι πιο πιθανές ημερομηνίες είναι 9, 10 ή 11 Μαϊού χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Σημειώνεται ότι η ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα δεύτερο debate μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα κατεγράφη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό που μένει είναι να κλειδώσει η ημερομηνία, μεταξύ 9, 10, 11 ή 12 Μαΐου.





