Πολιτική

Φόρουμ Δελφών – Παναγιωτόπουλος: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας

Το ότι τώρα είμαστε καλύτερα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, δε σημαίνει ότι θα ακυρώσουμε κάποια παραγγελία για εξοπλιστικά, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας.

Ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε καλύτερο σημείο από παλιότερα, αλλά και πως «δεν θα ακυρώσουμε καμία παραγγελία επειδή τώρα είμαστε καλύτερα με τους Τούρκους» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που διεξάγεται στους Δελφούς μεταξύ 26 και 29 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του MEGA και της Βραδυνής, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Για τις σχέσεις με την Τουρκία, ο υπουργός ανέφερε πως «Υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση ίσως μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη συνεννόηση των δύο πλευρών. Όμως δεν πιστεύω πως μακροπρόθεσμα οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας στην περιοχή θα αλλάξουν. Δεν θα ακυρώσουμε καμία παραγγελία επειδή τώρα είμαστε καλύτερα με τους Τούρκους. Όλη η προσπάθεια αναβάθμισης και ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ζει και βασιλεύει». Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια να είμαστε μια χώρα άκρως αποτρεπτική».

Περιγράφοντας τους τέσσερις βασικούς άξονες της επόμενης ημέρας για το υπουργείο Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σημείωσε: «Αμυντική διπλωματία και εξοπλισμοί και αμυντική βιομηχανία και προσωπικό». Ενώ ερωτώμενος σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε: «Το προσωπικό έδειξε μέσα από σειρά αποστολές αποτελεσματικότητα. Έδειξε ότι αξίζει να αμειφθεί γι αυτό δεδομένου ότι και στα χρόνια της οικονομικής δυσκολίας οι περικοπές ήταν αναλογικά περισσότερες από αλλού. Αυτή η αδικία πρέπει να αρθεί και να προσελκύσουμε έμψυχο δυναμικό στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με δεδομένο ότι η προτεραιότητα ήταν οι εξοπλισμοί. Δόθηκε μια σχετική οικονομική ενίσχυση. Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε και υλοποιούμε κάποια οικονομικά κίνητρα. Το νέο μισθολόγιο είναι υπό επεξεργασία. Σύντομα ο πρωθυπουργός θα έχει την τελική πρόταση. Θα την υποβάλλουμε στο υπουργείο Οικονομικών. Θεωρώ ότι την επόμενη μέρα σύντομα θα είμαστε σε θέση κάνουμε ανακοινώσεις. Είναι ένα ειδικό ζήτημα που αφορά το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Αποκαθιστά αδικίες, στρεβλώσεις και το δίκαιο».

Για τα 2+2 C-130 από τις ΗΠΑ, ο υπουργός Άμυνας, σημείωσε: «Τα C-130 είναι ένας στόλος που εξαιτίας της αδυναμίας επαρκούς υποστήριξης, είχαν μειωθεί πολύ σε διαθεσιμότητες. Αναζητήσαμε και δρομολογήσαμε λύσεις, για να δούμε κατά πόσο υπήρχε η δυνατότητα απόκτησης κάποιων τέτοιων αεροσκαφών μέσω του προγράμματος πλεονάζοντας υλικού των ΗΠΑ. Βελτιώνουμε τους αριθμούς μας. Όταν οι ΗΠΑ σου προσφέρουν δύο από το απόθεμά τους δεν έχεις παρά να δεχθείς».

Όσο για τα F- 35, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σημείωσε: «Τα F-35 είναι τρίτης γενιάς. Είναι το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας με φοβερές δυνατότητες, ηλεκτρονική αναβάθμιση αυτών των αεροσκαφών και κάποια στοιχεία stealth. Βρισκόμαστε σε μια φάση που έχοντας πάρει το “πράσινο φως” για να μπούμε στο πρόγραμμα, έχει κατατεθεί η προσφορά και περιμένουμε την απάντηση για να ξεκινήσουμε την τελική διαπραγμάτευση, ώστε να τα πάρουμε το 2028 – 2029».

Τέλος, για το ρόλο της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο των εξοπλιστικών προγραμμάτων που τρέχουν, για το οποίο έχει γίνει αρκετή κριτική, ο υπουργός ανέφερε: «Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία είναι το κύριο ζήτημα σε ό,τι αφορά την ατζέντα της Άμυνας την επόμενη ημέρα. Μέσα από τις δουλειές που κλείσαμε και τα καινούργια συστήματα και την προσπάθεια αναβάθμισης των υπαρχόντων μεγάλο κομμάτι είναι η ύπαρξη εξωστρεφούς ανταγωνιστικής παραγωγικής εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αν τόσα χρόνια δεν υπήρχε έντονο αντικείμενο τώρα με όλα αυτά που γίνονται θεωρώ ότι η αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας είναι αναγκαία προϋπόθεση».

