Ant1+: “Η Ελλάδα Στον Κόσμο (της)” με τον Κωνσταντίνο Φίλη

Μια προσπάθεια ανίχνευσης της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη, εν μέσω των διαρκών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει, λόγω και της γεωγραφικής θέσης της.

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη;

Πώς η χώρα μας αντιμετωπίζει τις πρωτοφανείς προκλήσεις στο διεθνές σύστημα και ποιο είναι το διπλωματικό εκτόπισμα της στο διεθνές στερέωμα;

Η εκπομπή «Η Ελλάδα Στον Κόσμο(της)», με τον Κωνσταντίνο Φίλη, που προβάλλεται στο ANT1+ , αποτυπώνει υπό εκλαϊκευμένο, τεκμηριωμένο και ευσύνοπτο πρίσμα την πολυπλοκότητα των διεθνών γεωπολιτικών σχέσεων.

Ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης και εξέχουσες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, αναλύουν και καταγράφουν την θέση της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθαι.

Συντελεστές :

Παρουσίαση : Κωνσταντίνος Φίλης

Σκηνοθεσία : Αλέξης Βούλγαρης

Αρχισυνταξία / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Τριανταφυλλίδης Ισαάκ, Ευαγγελοπούλου Μαριέττα.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, Live συναυλίες, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV, τα κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝT1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

