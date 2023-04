Πολιτική

Φλώρος: Θα είμαστε πάντα επίφοβοι για όσους επιθυμούν το κακό της χώρα μας

Είμαστε μία πολύ ισχυρή χώρα στην περιοχή, διεμήνυσε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.



«Είμαστε μία πολύ ισχυρή χώρα στην περιοχή. Είμαστε πολύ ελκυστικοί, φίλοι και σύμμαχοι για όσους θέλουν να είμαστε μαζί - και είναι πάρα πολλοί αυτοί- ενώ θα είμαστε πάντα επίφοβοι για όσους επιθυμούν το κακό της χώρας μας. Και αυτό δε θα το επιτρέψουμε ποτέ». Αυτό δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος Φλώρος στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και πρόσθεσε ότι: «Είμαστε τόσο ισχυροί έτσι ώστε κανείς να μην σκεφτεί να το κάνει αυτό».

Σύμφωνα με τον κ. Φλώρο: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι Ένοπλες Δυνάμεις έπρεπε να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν προκειμένου να εμπεδώσουν στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό την αίσθηση της απόλυτης εξασφάλισης, της εθνικής ασφάλειας από εξωτερικούς κινδύνους, της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας».

Όπως εξήγησε: «Την περίοδο αυτή οι κρίσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν πολύ πιο έντονες και διήρκησαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά».

Όσον αφορά την Τουρκία, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ εκτίμησε ότι «σε αυτή τη φάση μπορεί να παρατηρείται μία ύφεση, αλλά αυτό δε θα συμβαίνει για πάντα». Όπως είπε, «ειδικά μετά τους σεισμούς οι προκλήσεις έχουν μηδενιστεί και σε στεριά και σε θάλασσα, αλλά στα διεθνή FORA που συναντιόμαστε αυτά που ακούμε είναι τα ίδια, οι διεκδικήσεις είναι οι ίδιες και προσφάτως και λόγω του προεκλογικού αγώνα βλέπουμε και πάλι τους γνωστούς χάρτες».

«Η απειλή που δεχόμαστε σε εθνικό επίπεδο είναι μία, είναι ξεκάθαρη, τη γνωρίζουμε, ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίζουμε όπως άλλωστε την αντιμετωπίσαμε κατά τον υβριδικό «πόλεμο» του Μαρτίου του 2020», είπε ο κ. Φλωρος όταν «επιβάλαμε τη βούλησή μας στην Τουρκία». Ξεκαθάρισε ότι «οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ήταν είναι και θα είναι ικανές να εξασφαλίσουν το αγαθό της εθνικής ασφαλείας έναντι εξωτερικών απειλών και την εθνική ανεξαρτησία την εδαφική ακεραιότητα και εν τέλει την ελευθερία των Ελλήνων».

Αναλύοντας την επιχείρηση στο Σουδάν, ο κ. Φλώρος απέδωσε τα εύσημα σε όσους συμμετείχαν και επεσήμανε ότι «σε αυτές τις επιχειρήσεις απαιτείται επαγγελματισμός, γνώση, εμπιστοσύνη. Χάρη στον λεπτομερή και επαγγελματικό σχεδιασμό και της καλής συνεργασίας η επιχείρηση εξελίχθηκε άψογα. Οι δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων απέκτησαν προστιθέμενη αξία και σε ό,τι αφορά τη δική μας αυτοπεποίθηση αλλά και σε ότι έχει να κάνει τη γνώμη των ξένων για εμάς».

Όπως είπε ο κ. Φλώρος: «Με αφορμή την επιχείρηση στο Σουδάν και ύστερα από την αναδιοργάνωση, πλέον οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μπει σε μία νέα εποχή που μπορούν να σχεδιάζουν, να εκτελούν με τρόπο που μπορούν να φέρνουν αποτελέσματα που συμβάλουν στην προβολή της σημαίας μας και την προβολή της ισχύος της Ελλάδας πέρα από τα σύνορά της».

Για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι: «Η Ελλάδα είναι μία νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Όσον αφορά τις στρατιωτικές μας δυνατότητες, το εξοπλιστικό πρόγραμμα που καταρτίσαμε έχει έναν μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό, προκειμένου να προετοιμαστεί το υλικό και να μπορέσουμε να το παραλάβουμε».

Μιλώντας για τη στρατιωτική διπλωματία, επεσήμανε ότι έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο, καθώς έχουμε άριστες σχέσεις με τις χώρες της περιφέρειάς μας, όπως η Αίγυπτος που επιλέχθηκε και για την επιχείρηση στο Σουδάν, ενώ άριστες είναι οι σχέσεις μας επίσης με τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία. Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, τα τριμερή σχήματα συμμαχιών «Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ», «Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος» και το «Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία», λειτουργούν επίσης άψογα, ενώ πολύ δυνατές είναι οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με Γαλλία και ΗΠΑ, αλλά ακόμα και με την Ινδία.

Ο κ. Φλώρος ανέλυσε τις εστίες αστάθειας στην περιοχής και ειδικότερα η σύγκρουση Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Συρία, τον Λίβανο, τη Λιβύη, και βέβαια το Σουδάν, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς όπως είπε: «Γίνεται ένας μεγάλης κλίμακας πόλεμος και η Ελλάδα έχει πάρει συγκεκριμένη θέση και επηρεάζει και άλλα κράτη όπως και την Ελλάδα».

«Η Ελλάδα βρίσκεται γεωπολιτικά σε ένα κέντρο με πολλές κρίσεις. Η περιφέρεια των κρατών πλέον είναι πιο μεγάλη, τα γεγονότα τρέχουν και οι αλληλεπιδράσεις είναι τρομερές και σε ταχύτητα και σε ένταση», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι: «Η Ελλάδα σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον οφείλει να εξασφαλίσει τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Ο κ. Φλώρος έκανε ειδική αναφορά στον ναύσταθμο της Κρήτης στη Σούδα, καθώς όπως είπε «οι υποδομές δεν είναι ανεξάρτητες από αυτό που θέλουμε να κάνουμε», και έκανε λόγο για ενδυνάμωση της Κρήτης σε στεριά, σε αέρα και σε θάλασσα με στόχο το νησί να καταστεί ένας χώρος συγκέντρωσης σημαντικών δυνάμεων.

«Το καθήκον μας είναι να ισχυροποιούμε την εθνική άμυνα της χώρας» επανέλαβε ο κ. Φλώρος ενώ επεσήμανε την έμφαση που δίνεται στην κυβερνοάμυνα, καθώς το ΓΕΕΘΑ πριν από δύο χρόνια ίδρυσε διεύθυνση διστήματος, προκειμένου στο μέλλον να αποκτήσουμε και διοίκηση διαστήματος.

