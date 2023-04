Αθλητικά

Formula 1: Grand Prix Αζερμπαϊτζάν την Κυριακή αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Στους δρόμους του Μπακού, στην πίστα του «BAKU CITY CIRCUIT» θα διεξαχθεί ο τέταρτος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Στους δρόμους του Μπακού, στην πίστα του «BAKU CITY CIRCUIT» θα διεξαχθεί την Κυριακή, 30 Απριλίου, στις 14:00 ο 4ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Μετά από το χορταστικό ορεκτικό του Sprint, που μας κράτησε με κομμένη την ανάσα για αρκετή ώρα, χάρη στις μονομαχίες του νικητή Πέρεζ με τον Λεκλέρκ και του Μονεγάσκου με τον Φερστάπεν για τη δεύτερη θέση, ήρθε η ώρα για το κυρίως πιάτο, που αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστικό, μετά και την ανατροπή που είχαμε την Παρασκευή στην πρώτη γραμμή της σειράς εκκίνησης.

Είναι η πρώτη φορά φέτος που η Red Bull χάνει την μάχη της pole. Ταυτόχρονα είναι η 3η συνεχής φορά που ο Λεκλέρκ παίρνει την pole στο Μπακού, καθώς έχει πετύχει το ίδιο το 2021 και το 2022. H Red Bull δεν έχει πάρει ακόμη pole στο Μπακού. Βέβαια η τελική ταχύτητα της Red Bull αλλά και η αποτελεσματικότητα του DRS στην τεράστια ευθεία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για εφησυχασμό στη Ferrari. Είναι, όμως, θεαματική και ξεκάθαρη η βελτίωση που σημείωσε η κόκκινη ομάδα σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα στην Αυστραλία.

Στο Q3 η πρώτη προσπάθεια των Φερστάπεν, Λεκλέρκ έδωσε πανομοιότυπο χρόνο με το Φερστάπεν να τον πετυχαίνει πρώτος. Στη δεύτερη προσπάθεια ο Ολλανδός έκανε λάθος, ο Μονεγάσκος πήγε άψογα και πήρε την pole. O Πέρεζ περιορίστηκε στην 3η θέση με διαφορά 3 δέκατα από τη Ferrari, γεγονός εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς που βρίσκονταν στην Αυστραλία τα κόκκινα μονοθέσια σε απόλυτη ταχύτητα. Ο Σάινθ απογοήτευσε όντας 8 δέκατα πιο αργός από το Λεκλέρκ, έφερε όμως την 2η Ferrari στην 4η θέση μπροστά από τη Mercedes του Χάμιλτον.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 4ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

30/4 F2 Feature Race 10:25 – 11:30 ANT1+ 30/4 F1 Formula 1 Show 13:00 ANT1+ 30/4 F1 Race 14:00 ANT1, ANT1+ 30/4 F1 Post-Race Με τη λήξη του αγώνα ANT1, ANT1+

Η εκπομπή «Formula 1 Show» την Κυριακή θα ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα στις 13:00 στο ΑΝΤ1+, στην οποία, μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια συνέντευξη του Μικ Σουμάχερ, δοκιμαστή της Mercedes. Επίσης, σε ζωντανή σύνδεση η Μαρία Θωμά θα μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα από τα Village Cinemas του The Mall Athens, όπου ο ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+ διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία exclusive live προβολή Grand Prix στη μεγάλη οθόνη για τους φίλους της Formula 1. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται ο Τάκης Πουρναράκης, ο Κώστας Λεώνης. Η εκπομπή «Formula 1 Show» θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του αγώνα σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, με highlights, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, της στρατηγικής των ομάδων, απευθείας συνδέσεις με τα paddock στο Μπακού, τους αγώνες της F2 κ.ά. Καλεσμένος στη μετάδοση του αγώνα θα είναι ο Δημήτρης Μπίζας, F1 editor στο περιοδικό Car and Driver. Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Πάνος Σεϊτανίδης, θα μας μεταφέρει το κλίμα από τα paddock και τα pit.

Αύριο, Κυριακή 30 Απριλίου στις 14:00 οι κινητήρες θα ανάψουν, τα κόκκινα φώτα θα σβήσουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα θα δώσουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων. Λάβετε θέσεις!

#f1ant1

Instagram: @f1.ant1

Facebook:@f1.ant1

Twitter: @f1ant1

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

