Life

Χουάν Κάρλος: Ο τέως βασιλιάς διαψεύδει ότι έχει παιδί εκτός γάμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το βιβλίο που αναφέρει ότι είχε κρυφό δεσμό με μια αριστοκράτισσα, με την οποία μάλιστα απέκτησε μια κόρη, ονόματι Αλεχάντρα.

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος διέψευσε σήμερα ότι έχει αποκτήσει κόρη εκτός γάμου, στον απόηχο των αποκαλύψεων για το περιεχόμενο ενός βιβλίου που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.

Σε δηλώσεις του στο ισπανικό πρακτορείο EFE, από το Αμπού Ντάμπι όπου διαμένει, ο Χουάν Κάρλος αρνείται τον ισχυρισμό των συγγραφέων του βιβλίου πως είχε κρυφό δεσμό με μια αριστοκράτισσα, με την οποία μάλιστα απέκτησε μια κόρη, ονόματι Αλεχάντρα.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι είχα ερωτική σχέση με την κυρία Ροσάριο Παλάσιος και ότι απέκτησα μια κόρη μαζί της», τονίζει στο EFE ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας