Αθλητικά

Οπαδική βία - Πάτρα: Ξύλο σε αγώνα βόλεϊ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεκίνησε η ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ερμής έκανε την ολική ανατροπή στον 3ο, επεισοδιακό και τελευταίο τελικό των play-offs της Β’ Εθνικής βόλεϊ Ανδρών της ΕΣΠΕΠ. Επικράτησε 3-2 σετ, αν και βρέθηκε πίσω 2-0 και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Έτσι απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής στα μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική. Όμως το παιχνίδι στιγματίστηκε από τα όσα ντροπιαστικά έγιναν στο 23-20 υπέρ του Ερμή στο 4ο σετ.

Τότε έπειτα από έναν μεγάλο σε διάρκεια πόντο, παίκτης του Ερμή πλησίασε την κερκίδα και πανηγύρισε έντονα. Εκεί βρέθηκαν «οπαδοί» της ομάδας Πάτρα Βόλεϊ και δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση και ένας «οπαδός» μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και με γροθιά χτύπησε το βοηθό προπονητή του Ερμή, Νίκο Κορδό και…ξώφαλτσα παραλίγο να χτυπήσει και τον Γιώργο Χριστόπουλο!

Το παιχνίδι διεκόπη σχεδόν για 20 λεπτά, 15 σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Φύλλο Αγώνα και κλήθηκε η Αστυνομία στο Εθνικό κλειστό γυμναστήριο «Κ. Πετρόπουλος», στο οποίο φιλοξενήθηκε το παιχνίδι.

Ακολούθως με περιπολικό ο Νίκος Κορδός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις, αφού όταν δέχτηκε τη γροθιά βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα όπως ειπώθηκε επρόκειτο να υποβάλλει μήνυση με την προοπτική η συνέχεια να δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας