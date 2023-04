Κόσμος

Σουδάν: Αεροπλάνο με 8 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας προσγειώθηκε στη χώρα

Θα παράσχει φροντίδα σε 1.500 ασθενείς στη χώρα, όπου τα περισσότερα νοσοκομεία είναι εκτός λειτουργίας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Ένα πρώτο αεροπλάνο που μεταφέρει «οκτώ τόνους» βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου «χειρουργικού εξοπλισμού», προσγειώθηκε σήμερα στο Σουδάν για "να παράσχει φροντίδα σε 1.500 ασθενείς" στη χώρα, όπου τα περισσότερα νοσοκομεία είναι εκτός λειτουργίας λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Το αεροπλάνο, το οποίο μεταφέρει επίσης ανθρωπιστικό προσωπικό, απογειώθηκε από το Αμμάν και προσγειώθηκε στο Πορτ-Σουδάν, μια παραθαλάσσια πόλη 850 χλμ. ανατολικά του Χαρτούμ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες. Ο εναέριος χώρος του Σουδάν είναι κλειστός από τις 15 Απριλίου όταν ξεκίνησαν οι μάχες στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ.

Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), αυτή η αποστολή περιέχει «προϊόντα αναισθησίας, επιδέσμους, υλικό για τη χρήση ραμμάτων και άλλα χειρουργικά αντικείμενα».

Αυτός ο εξοπλισμός «θα καταστήσει δυνατή τη θεραπεία 1.500 τραυματιών, ελπίζουμε τώρα να είμαστε σε θέση να τον παραδώσουμε γρήγορα στα μεγαλύτερα νοσοκομεία στο Χαρτούμ», είπε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΕΣ για την Αφρική, Πάτρικ Γιούσεφ.

Όμως, όπως προειδοποιεί ο ίδιος, για την παροχή φροντίδας «χρειαζόμαστε περισσότερες εγγυήσεις ασφαλείας στο Χαρτούμ και το Νταρφούρ», όπου η πλειονότητα των μαχών, που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 500 ανθρώπους σε περισσότερες από δύο εβδομάδες, συνεχίζεται.

Στο Νταρφούρ, η κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη», προσθέτει, «οι πληθυσμός είναι εκτοπισμένος, υπό φυσιολογικές συνθήκες θα τον ακολουθούσαμε αλλά στην παρούσα κατάσταση είναι αδύνατο».

Για τους γιατρούς στο Σουδάν, είναι πάνω απ' όλα απαραίτητο να αποκαταστήσουν την υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση και να απομακρύνουν τους μαχητές που καταλαμβάνουν ορισμένες εγκαταστάσεις.

Απαιτούνται επίσης εναλλακτικές λύσεις για τα 15 βομβαρδισμένα νοσοκομεία και ομάδες γιατρών για να αντικαταστήσουν συναδέλφους τους που σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν σταματήσει να εργάζονται για δύο εβδομάδες.

«Μόνο το 16% των νοσοκομείων λειτουργεί στο Χαρτούμ σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κατάσταση είναι τραγική λόγω της έλλειψης γιατρών και της έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού» προειδοποιεί επίσης ο Γιούσεφ, ο οποίος διευκρινίζει ότι εάν «σε φυσιολογικές συνθήκες, ένα νοσοκομείο πρέπει να ανεφοδιάζεται κάθε δύο μέρες, σε καιρό πολέμου, ειδικά αν όπως αυτή τη στιγμή λεηλατούνται και δέχονται επιθέσεις τα νοσοκομεία, η περίοδος αυτή συντομεύεται».

Είναι επίσης απαραίτητο, προειδοποιούν οι γιατροί, να βρεθούν οι πόροι για τη φροντίδα των «12.000 ασθενών» που χωρίς αιμοκάθαρση σε νοσοκομεία όπου τα αποθέματα είναι άδεια και οι γεννήτριες είναι εκτός λειτουργίας, «κινδυνεύουν να πεθάνουν».

«Τα χρόνια νοσήματα θα είναι στις μελλοντικές μας προτεραιότητες», σημειώνει ο Γιούσεφ.

Καταρχάς, λέει ο διεθνής οργανισμός που εδρεύει στη Γενεύη, «η ΔΕΕΣ ετοιμάζεται να ναυλώσει ένα δεύτερο αεροπλάνο για να παραδώσει περισσότερα ιατρικά εφόδια και ανθρωπιστικό προσωπικό».

Από τις 15 Απριλίου, 528 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 4.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Σουδάν. Αλλά αυτός ο απολογισμός παραμένει πολύ προσωρινός καθώς δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει κάποιος τα πτώματα που κείτονται στους δρόμους και ως εκ τούτου οι νεκροί είναι αδύνατο να καταγραφούν.

«Οι άνθρωποι της σουδανικής Ερυθράς Ημισελήνου βρίσκονται στους δρόμους προσπαθώντας να περισυλλέξουν τα πτώματα», σύμφωνα με τον Γιούσεφ.

