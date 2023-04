Κόσμος

Σουδάν: Η Βρετανία απομάκρυνε εσπευσμένα 1900 ανθρώπους

Περίπου 2.000 βρετανοί υπήκοοι ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του υπουργείου Εξωτερικών

Το Λονδίνο ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως απομάκρυνε εσπευσμένα σχεδόν 1.900 ανθρώπους από το Σουδάν μέσα σε μερικές ημέρες –από την Τρίτη–, επωφελούμενο από την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, την ώρα που ο ανελέητος πόλεμος στη χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής εισέρχεται στην τρίτη του εβδομάδα.

Περίπου 2.000 βρετανοί υπήκοοι ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του υπουργείου Εξωτερικών κι όσοι δικαιούνταν να απομακρυνθούν εσπευσμένα είχαν προθεσμία ως χθες το πρωί για να φθάσουν σε αεροπορική βάση και να επιβιβαστούν στις τελευταίες πτήσεις.

Συνολικά, 1.888 άνθρωποι κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν εσπευσμένα από το Σουδάν με 21 αεροσκάφη της Royal Air Force (RAF), της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Ουάντι Σαΐντνα, βόρεια του Χαρτούμ, σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις.

Αρχικά, η επιχείρηση προοριζόταν αποκλειστικά και μόνο για κατόχους βρετανικών διαβατηρίων και συγγενείς τους με άδειες παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, έπειτα από κατακραυγή στη Βρετανία, περίπου είκοσι σουδανοί γιατροί που εργάζονται για το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας (NHS) τελικά μεταφέρθηκαν επίσης εκτός χώρας.

Το Σουδάν βυθίστηκε στο χάος όταν ξέσπασε τη 15η Απριλίου αιματηρή σύγκρουση για την εξουσία ανάμεσα στον επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τον δεύτερο τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή «Χαμέτι», επικεφαλής των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Στις μάχες έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 528 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 4.599, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα, που δημοσιοποιήθηκαν χθες Σάββατο. Δεκάδες χιλιάδες Σουδανοί διέφυγαν σε γειτονικά κράτη, ιδίως στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στο Τσαντ και στο Νότιο Σουδάν, ενώ ξένες κυβερνήσεις αποδύθηκαν σε αγωνιώδη προσπάθεια να απομακρύνουν εσπευσμένα τους υπηκόους τους.

