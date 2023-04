Οικονομία

Κικίλιας: Ο τουρισμός πρωταγωνιστής και το 2023 - Αύξηση τζίρων σε καταλύματα και εστίαση

Τα στοιχεία για τον τουρισμό και οι προβλέψεις για το 2023. "Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής" τονίζει ο Βασίλης Κικίλιας.



"Οι αυξήσεις των τζίρων σε καταλύματα και εστίαση αλλά και της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας προμηνύουν ότι το 2023 ο τουρισμός θα καταγράψει νέα ρεκόρ" υπογραμμίζει σε άρθρο του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στην εφημερίδα "Το Παρόν".

Όπως επισημαίνει, οι κρατήσεις και η ακόμα μεγαλύτερη άνοδος της Ελλάδας στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο για διακοπές από την άνοιξη έως τις αρχές του χειμώνα, αποδεικνύουν ότι η στρατηγική για αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, προώθηση του city break, προβολή εναλλακτικών προορισμών και επέκταση της τουριστικής περιόδου έχει αποδώσει και θα φέρει και φέτος ισχυρά ταξιδιωτικά έσοδα που θα ενισχύσουν καθοριστικά την εθνική οικονομία και θα στηρίξουν τη μέση ελληνική οικογένεια.

"Το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου οι τζίροι σε καταλύματα και εστίαση ήταν αυξημένοι κατά +27,03% και +20,39% αντίστοιχα σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2022. Σύμφωνα με τους μεγάλους tour operators, η χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις προτίμησης των ταξιδιωτών από Γαλλία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Σκανδιναβία, ενω οι αεροπορικές αεροπορίες έχουν αυξήσει τιον αριθμό πτήσεων, θέσεων και προορισμών προς Ελλάδα. Βεβαίως, καθοριστικός για τα τουριστικά έσοδα θα είναι και φέτος ο ρόλος των λεγόμενων big spenders ταξιδιωτών από ΗΠΑ και Καναδά, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τον Μάρτιο να έρχονται με απευθείας πτήσεις στο "Ελ. Βενιζέλος", ενώ επιπλέον έχουν προστεθεί οι μεγάλες αγορές της Κίνας και της Αυστραλίας που τις προηγούμενες χρονιές ήταν κλειστές λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν σε ισχύ λόγω της πανδημίας" τονίζει στο άρθρο του ο κ. Κικίλιας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει επίσης στις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται σε ξενοδοχειακές μονάδες και έργα υποδομής ως αποτέλεσμα της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας και τονίζει ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (RRF, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ) με στόχο την αναβάθμιση και την κατασκευή νέων υποδομών με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην πράσινη και μπλε οικονομία. "Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε τις φυσικές ομορφιές και τη μοναδική ταυτότητα της χώρας μας που προσφέρουν στον κάθε επισκέπτη μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία την οποία δεν μπορεί να βιώσει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου" σημειώνει ο υπουργός Τουρισμού.

