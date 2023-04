Οικονομία

Χατζηδάκης - ΣΥΡΙΖΑ: O συνταξιούχος στην Χίο, οι εκκρεμείς συντάξεις και η κόντρα

"Πόλεμος" ανάμεσα στον υπουργό Εργασίας και τον ΣΥΡΙΖΑ. Για "τερατώδη ψέματα" κάνει λόγο ο Χατζηδάκης. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση της Κουμουνδούρου.

"Πόλεμος" ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή, συνταξιούχο από την Χίο, ο οποίος συνομιλώντας με τον Αλέξη Τσίπρα, του είπε ότι δεν θα ψηφίσει πλέον ΝΔ, αν και Νεοδημοκράτης, αφού περιμένει 4 χρόνια να λάβει την σύνταξή του.

Οργισμένη ήταν η απάντηση του υπουργού Εργασίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος κύριος χρωστά 47.000 στον ΕΦΚΑ.

«Το ότι ο κ. Τσίπρας διαθέτει απύθμενο θράσος το γνωρίζαμε ήδη! Ότι θα έφτανε στο σημείο να κουνά το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις εκκρεμείς συντάξεις, ζητώντας και τα ρέστα, είναι, όμως, τουλάχιστον κωμικό» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε δήλωσή του.

«Με τερατώδη ψέματα», όπως επισημαίνει, «προσπάθησε να κρύψει ότι ο ίδιος μας είχε παραδώσει 1.059.000 ασφαλιστικές εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ! Επιχειρεί όχι μόνο να το αγνοήσει, αλλά να παραστήσει κιόλας ότι το πρόβλημα δήθεν επιδεινώθηκε, όταν, μεταξύ των άλλων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους συνταξιούχους από 487 εκατ. ευρώ, το καλοκαίρι του 2019, περιορίστηκαν σε μόλις 3 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο 2023!».

«Μόνο μία λέξη ταιριάζει: ντροπή!» σημειώνει ο κ. Χατζηδάκης.

Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΝΔ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη ΝΔ. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να επιβάλει καθεστώς λευκής τρομοκρατίας του ‘50. Έφτασαν στο σημείο να διαρρέουν παράνομα σε φιλικές τους ιστοσελίδες τα προσωπικά δεδομένα συνταξιούχου που έκανε το «έγκλημα» να πει ότι δεν θα ξαναψηφίσει ΝΔ. Την μία ημέρα εργοδότες, που παίρνουν απευθείας αναθέσεις από την κυβέρνηση, απειλούν και εκβιάζουν εργαζόμενούς τους να ψηφίσουν ΝΔ, παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη. Την άλλη ημέρα το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να εκφοβίσει συνταξιούχους βγάζοντας στη φορά τα προσωπικά τους δεδομένα.

Αν νομίζει ο κ. Χατζηδάκης ότι με τέτοιες παρακρατικές μεθόδους θα κρύψει την αποτυχία του στις εκκρεμείς συντάξεις είναι γελασμένος. Ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην Έκθεση του ανέφερε ότι πάνω από 200.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης εκκρεμούσαν προς έκδοση και μάλιστα οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις, αντί να μειώνονται αυξάνονται. Και χωρίς να προσθέτουμε τις χιλιάδες λάθος συντάξεις που βγαίνουν fast track και πρέπει να εξεταστούν ξανά. Τα ψέματα Μητσοτάκη - Χατζηδάκη τα γνωρίζουν οι συνταξιούχοι και στις 21 Μαΐου θα πουν «Ως εδώ» στην εξαπάτηση.

ΥΓ. Θεωρούμε αυτονόητη την άμεση διενέργεια ΕΔΕ στο υπουργείο Εργασίας και την παρέμβαση Εισαγγελέα για αυτήν την πρωτοφανή και παράνομη ενέργεια».

Υπουργείο Εργασίας: Τα τερατώδη ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκκρεμείς συντάξεις συνεχίζονται

«Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές έχει βαλθεί να ξεπεράσει στα ψέματα ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό! Μετά τα τερατώδη ψέματα του κ. Τσίπρα στη Χίο, τα οποία αποκαλύφθηκαν αμέσως, τώρα προσπαθεί να αξιοποιήσει στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής που σταματούν στο 2022 και αγνοούν τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών» επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σημειώνει τα εξής:

«- Για τις κύριες συντάξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρεται στις ληξιπρόθεσμες, όπως, άλλωστε, τις μετρούσε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ΕΕ, αλλά γενικά στις υποβληθείσες αιτήσεις, ακόμα και σε αυτές που υποβλήθηκαν μία μέρα πριν! Και, επιπλέον, καθώς επικαλούνται στοιχεία Δεκεμβρίου, αγνοούν την αποκλιμάκωση των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

- Για τις επικουρικές συντάξεις, αγνοούν τη μεγάλη παρέμβαση της κυβέρνησης τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο που μείωσε κατά το ήμισυ τον αριθμό των ληξιπρόθεσμων συντάξεων, αλλά και την ενίσχυση έναντι, (ύψους 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης), που καταβλήθηκε στους υπόλοιπους συνταξιούχους στα μέσα Μαρτίου. Μαθηματικά ΣΥΡΙΖΑ!».

«Ακόμα μία φορά επαναλαμβάνουμε το ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν να ισχύουν όλα αυτά που ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους συνταξιούχους ήταν 487 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2019 και σήμερα είναι μόλις 3 εκατ. ευρώ;

Όσο για τα προσωπικά δεδομένα του συνταξιούχου από τη Χίο, που δήθεν εμείς αποκαλύψαμε, μήπως ξέχασε ο κ. Τσίπρας ότι ο ίδιος ανάρτησε, για να δει το πανελλήνιο, τόσο το πρόσωπο όσο και τη διήγηση του εν λόγω συνταξιούχου, υιοθετώντας ουσιαστικά τη διήγησή του; Ας κοιτάξει, λοιπόν, καλύτερα τον καθρέφτη! Αγνοούμε τους ψεύτες και τους λαϊκιστές, που, όσο μεγαλύτερα ψέματα λένε, τόσο περισσότερο θα απομονώνονται από τους συνταξιούχους» τονίζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ανακοίνωσή του.

