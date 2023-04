Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: Ο “Δικέφαλος” πήρε το ντέρμπι και ελπίζει για την 3η θέση

«Χορταστικό» θέαμα και νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη...

Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ διαφοροποίησε, όμως, υπέρ του την κατάσταση στο δεύτερο μισό τη αναμέτρησης και επικράτησε απόψε στην Τούμπα, για την 7η αγωνιστική των play off της Super League, επί του Αρη με 3-2.

Σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν οι Τάισον (56)’ Στέφαν Σβαμπ (62’), Αντριγια Ζίβκοβιτς (78’), ενώ τα γκολ για τους για τους φιλοξενούμενους πέτυχαν οι Αμπουμπακάρ Καμαρά (45’), Βλάντιμιρ Νταρίντα (70’). Ο Αρης έμεινε με 10 παίκτες, στις καθυστερήσεις της μάχης, λόγω αποβολής, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, του Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Αποδοτικότερος στο 20λεπτο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ, διάστημα που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ, δεν κατάφερε, εντούτοις, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 6’, ειδικότερα, ο Ντάντας, από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ στο 20’, μετά από μακρινό σουτ του Κωνσταντέλια, η μπάλα έφυγε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Ο Αρης, σταδιακά, ισορρόπησε το ματς. Στο 34’ και στο 37’ ο Κοτάρσκι αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του, σε σουτ των Πάλμα, Πίρσμαν, αντίστοιχα. Ο τερματοφύλακας του «Δικεφάλου» δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στο 45’ , όταν ο Καμαρά βρέθηκε σε θέση βολής- μετά από πάσα του Γκαρσία και εξουδετερωμένο τον Κουλιεράκη, ο οποίος γλίστρησε υπό την πίεση του τελευταίου- με συνέπεια να γίνει το 0-1 από τον επιθετικό των «κιτρινόμαυρων».

Πιέζοντας, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 52’ με τον Ντάντας, ο Κουέστα, όμως, έδιωξε σε κόρνερ και ισοφάρισε στο 56’ με τον Τάισον, τον οποίο τροφοδότησε όμορφα ο Ζίβκοβιτς.

Το σκηνικό ανατράπηκε από τους «ασπρόμαυρους» στο 62’ (2-1), με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Σβαμπ, παράβαση που καταλογίστηκε μετά από ανατροπή του Ντάντας από τον Πίρσμαν στο 60’.

Στο 68’ μακρινό σουτ από τον Κωνσταντέλια, ο Κουέστα, έδιωξε με ένταση σε κόρνερ και στο 70’ ο Αρης ισοφάρισε με σουτ , από πλάγια θέση έξω από τη μεγάλη περιοχή, του Νταρίντα.

Την τελευταία… πινελιά στο παιχνίδι έβαλε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος με δυνατό πλάγιο σουτ , έξω από την περιοχή, έστειλε για μια ακόμη φορά την μπάλα στα καρέ του Κουέστα και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Ο Αρης είχε ευκαιρία να σκοράρει στο 86’ και στο 87’, με τους Φαμπιάνο, Καμάτσο, ο Κοτάρσκι, σε αμφότερες τις δύο περιπτώσεις, δεν επέτρεψε να παραβιαστεί η εστία του.

Μικρή διακοπή υπήρξε στο 26’ για αντικείμενο που έπεσε από την κερκίδα στον β’ βοηθό, Ακίφ Εμιρέλι

10.100 ήταν τα εισιτήρια που κόπηκαν στο παιχνίδι

Νεύρα καταγράφηκαν στο 64’ από Σβαμπ και Καμαρά, μετά από φάουλ του Μπράντον σε Νταμπό

Κίτρινες: Σβαμπ, Μπράντον, Σάστρε, Ζίβκοβιτς /Μαζικού

Κόκκινη: Καμαρά (δεύτερη κίτρινη)

Διαιτητής: Αλιγιάρ Αγκάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (80’ Βιεϊρίνια), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Ντάντας, Σβαμπ (87’ Σοάρες), Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον (68’ Ελ Καντουρί), Κωσταντέλιας, Μπράντον (80’ Ολιβέιρα)

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Εμπακατά, Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Μαζικού, Ετέμπο (84’ Ρουπ), Νταμπό, Νταρίντα, Γκαρσία (67’ Καμάτσο), Πάλμα (67’ Ιτούρμπε), Καμαρά

