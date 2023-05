Κόσμος

Μεξικό: Νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να βρουν τραγικό θάνατο.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον δεκαοκτώ μεξικανοί τουρίστες σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στο βορειοδυτικό Μεξικό, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της πυροσβεστικής.

«Είχαμε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο ιδιωτικής εταιρείας που μετέφερε τουρίστες από τη Γουαδαλαχάρα, στην πολιτεία Χαλίσκο [δυτικά], στη Γουαγιαμπίτος», στην πολιτεία Ναγιαρίτ, προορισμό φημισμένο για τις παραλίες του, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό, εξήγησε ο Πέδρο Νούνιες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην περιοχή.

CAMION DE PASAJEROS SE VA A BARRANCO, saldo: 18 Muertos y 30 heridos / autobus que salio de GUADALAJARA con destino GUAYABITOS se accidento en la carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, a la altura de la localidad de Mesillas, en el municipio de Compostela. pic.twitter.com/gALECXSjgI — Jonathan Tapia (@JonTapiaSS) April 30, 2023

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν οι λόγοι που το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα και για να αναγνωριστούν τα θύματα, όλοι «ημεδαποί τουρίστες», διευκρίνισε.

#Nacional | ???? Cayo autobus de turistas a un barranco en #Nayarit; hay 18 muertos



La noche de este sabado un camion de turismo proveniente de #Guadalajara, se cayo a un barranco de 15 metros de profundidad en el km 59 de la localidad Mesillas, en el municipio de Compostela. pic.twitter.com/I2GR8YDyVM

— Primero Editores (@PrimeroEdit_mx) April 30, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Αρτέμιδα: Φωτιά σε καφετέρια (εικόνες)

Καιρός: Πρωτομαγιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες