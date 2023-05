Κόσμος

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους

Τι δήλωσε ο Ερντογάν σε συνέντευξη στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Türk.

Ο«φερόμενος ως ηγέτης» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος «εξουδετερώθηκε» προχθές Σάββατο στη Συρία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγε η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας, δήλωσε χθες, Κυριακή, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο κ. Ερντογάν διευκρίνισε πως η τουρκική υπηρεσία κατασκοπείας παρακολουθούσε τον ηγέτη του ΙΚ «εδώ και πολύ καιρό», πάντως απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση. Το ISIS ανακοίνωνε την 30ή Νοεμβρίου τον θάνατο του προηγούμενου ηγέτη του, του Αμπού Χασάν αλ Χασίμι αλ Κουράσι, χωρίς να διευκρινίσει πώς πέθανε. Αντικαταστάθηκε από τον Αμπού Αλ Χουσέιν αλ Χουσέινι αλ Κουράσι, είχε προσθέσει την εποχή η τζιχαντιστική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στη βόρεια Συρία, η τουρκική υπηρεσία κατασκοπείας και τοπική ένοπλη οργάνωση που υποστηρίζεται από την Άγκυρα απέκλεισε το Σάββατο περιοχή βόρεια της κοινότητας Τζαντάιρις, στην περιφέρεια της Αφρίν (βορειοδυτικά), περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα συροτουρκικά σύνορα.

Κάτοικοι της περιοχής που ερωτήθηκαν σχετικά είπαν πως έγινε επιχείρηση με στόχο εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα όπου παλαιότερα λειτουργούσε ισλαμικό ιεροδιδασκαλείο. Η Τουρκία έχει αναπτύξει στρατεύματα σε διάφορους τομείς της βόρειας Συρίας από το 2020, ενώ ελέγχει μεγάλες περιοχές μέσω σύρων βοηθητικών του τουρκικού στρατού, οργανώσεων που συμμετείχαν στον πόλεμο εναντίον του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ από το 2011.

Ο αμερικανικός στρατός έχει διεξαγάγει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιχειρήσεις εναντίον ηγετών του ΙΚ στη Συρία. Ανακοίνωσε στα μέσα Απριλίου πως «πιθανόν» σκότωσε σε επιχείρησή του στη βόρεια Συρία ηγετικό στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Το μεικτό διοικητήριο του αμερικανικού στρατού που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η «κεντρική διοίκηση» (CENTCOM) διευκρίνισε πως επρόκειτο για τον Άμπντελ Χάντι Μαχμούντ αλ Χατζί Αλί, κατ’ αυτήν ηγετικό στέλεχος του ΙΚ εγκατεστημένο στη συριακή επικράτεια.

Παρά τις αλλεπάλληλες στρατιωτικές ήττες που υπέστη δεχόμενο επιθέσεις πανταχόθεν και την απώλεια των εδαφών που κατείχε στη Συρία και στο Ιράκ, το ΙΚ συνεχίζει να διαπράττει φονικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 41 άνθρωποι, ανάμεσά τους 24 άμαχοι, δολοφονήθηκαν τη 16η Απριλίου στη Συρία, σε δυο επιθέσεις που αποδόθηκαν στην τζιχαντιστική οργάνωση, εναντίον ανθρώπων που μάζευαν τρούφες και κτηνοτρόφων.

Στις αρχές Απριλίου, ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωνε πως σκότωσε άλλο ηγετικό στέλεχος του ΙΚ υπεύθυνο για επιθέσεις στην Ευρώπη, που κατονόμασε ως Χαλέντ Άιντ Άχμαντ αλ Τζαμπούρι. Το ISIS είχε αναλάβει την ευθύνη για σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στην Ευρώπη όταν είχε φθάσει στην κορύφωση της δύναμής του, όταν το «χαλιφάτο» του εκτεινόταν σε αχανείς εκτάσεις της Συρίας και του Ιράκ. Τον Οκτώβριο του 2019, η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε τον θάνατο του ηγέτη του ISIS, του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, σε αμερικανική επιχείρηση. Δυο διάδοχοί του σκοτώθηκαν στη Συρία τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο του 2022.

