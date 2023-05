Οικονομία

Επιτόκια - ΕΚΤ: Τι θα καθορίσει την απόφασή της

Μία μέρα πριν, συνεδριάζει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. ΕΚΤ και FED θα δώσουν σαφές στίγμα για το πόσο κοντά είναι το τέλος του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων.



Την Πέμπτη, με διαφορά μίας ημέρας, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσουν για τα επιτόκια και αναμένεται να δώσουν ένα πιο ξεκάθαρο στίγμα για το πόσο κοντά βρίσκονται στο τέλος του ανοδικού τους κύκλου.

Η Fed θα ανακοινώσει την Τετάρτη τις αποφάσεις της μέσα σε ένα περιβάλλον νέων ανησυχιών για τις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες μετά τα ερωτηματικά που προκάλεσε η δραματική εκροή καταθέσεων από τη First Republic Bank.

Η 14η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε εκροές καταθέσεων μεγαλύτερες από 100 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2023, οδηγώντας σε μαζικές πωλήσεις της μετοχής της. Μέσα στην εβδομάδα, έχασε το 60% της αξίας της, αναγκάζοντας τη Fed να εξετάσει μέτρα για τη διάσωσή της, όπως μία μεγάλης κλίμακας πώληση μακροπρόθεσμων ομολόγων και στεγαστικών δανείων της ή τη δημιουργία μίας bad bank.

Η τράπεζα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είναι μεγαλύτερη από τη Silicon Valley Bank, η οποία κατέρρευσε τον Μάρτιο μέσα σε 36 ώρες μετά την απόσυρση καταθέσεων ύψους 42 δισ. δολαρίων από τους πελάτες της. Είναι επίσης μεγαλύτερη και από τη Signature Bank, τη δεύτερη αμερικανική τράπεζα που χρεοκόπησε τον περασμένο μήνα.

Λόγω των εξελίξεων γύρω από την First Republic, οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων δεν έχουν τη βεβαιότητα που είχαν πριν ότι η Fed θα προχωρήσει την Τετάρτη σε μία ακόμη, ενδεχομένως την τελευταία, αύξηση των επιτοκίων της, κατά 25 μονάδες βάσης (ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας). Οι κινήσεις τους δείχνουν πιθανότητα 80% να αυξηθεί το βασικό επιτόκιο της Fed κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Ιούνιο και να κορυφωθεί στο επίπεδο του 5% έως 5,25%. Θεωρούν, συνεπώς, ότι η τελευταία αύξηση θα γίνει είτε την Τετάρτη είτε στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια, το πιθανότερο κατά 25 μ.β., χωρίς όμως να αποκλείεται και μία μεγαλύτερη αύξηση των 50 μ.β. Η απόφαση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, τα οποία θα ανακοινώσει την ερχόμενη Τρίτη η Eurostat.

Αν και ο γενικός δείκτης του πληθωρισμού μειώθηκε σημαντικά τον Μάρτιο - στο 6,9% από 8,5% τον Φεβρουάριο - ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε στο 5,7% από 5,6%. Η πορεία του δομικού πληθωρισμού είναι αυτή που κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά 50 μ.β.

Στην απόφαση της ΕΚΤ θα βαρύνουν, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρός της Λουίς ντε Γκίντος, και τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για την πιστωτική επέκταση των τραπεζών που θα δημοσιοποιηθεί επίσης την Τρίτη. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει την εκτίμηση ότι οι τράπεζες περιόρισαν τις χορηγήσεις δανείων μετά την αναταραχή τον Μάρτιο, αυτό θα είναι ένα επιχείρημα για να περιορισθεί η αύξηση στις 25 μ.β.

